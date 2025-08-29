Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_29_T195713_033_6e905c1b89
Internacional

Chile detiene a dos estadounidenses con armas en aeropuerto

Policía de Chile detuvo en el aeropuerto de Santiago a dos estadounidenses que intentaban ingresar con pistolas, municiones y piezas de armamento sin permiso

  • 29
  • Agosto
    2025

La Policía de Chile informó el viernes que detuvo a dos pasajeros de nacionalidad estadounidense cuando intentaban ingresar al país con pistolas, municiones y otras piezas de armamento sin autorización en el aeropuerto de Santiago.

En un comunicado, la institución explicó que las dos mujeres, que viajaban desde Atlanta, en Estados Unidos, fueron interceptadas la víspera por agentes de la Aduana y detectives del Departamento de Inspección Secundaria Aeropuerto, quienes encontraron en sus equipajes de bodega una pistola Smith & Wesson modelo Springfield 9 milímetros, dos cargadores de ocho municiones (aunque sin municiones en su interior), una funda y caja de seguridad transportadora y una pistola marca Glock.

Además, los viajeros portaban un cargador de 10 municiones y 72 municiones de 9 milímetros, entre otras piezas de armamento. Todos estos artículos, cuyo transporte debe cumplir con las regulaciones locales y exige permisos específicos, no contaban con “su certificado o documentos para autorizar su porte, traslado o tenencia, ni su internación al territorio nacional”, agregó la policía.

CMKHBJM4BJFUXOG7I3DITKDYOE.avif

En el interior de la maleta los agentes detectaron igualmente cuatro contenedores de resina de marihuana y un cigarro artesanal de marihuana, para los cuales las mujeres tenían un certificado estadounidense que autorizaba su consumo medicinal. Sin embargo, el documento no es válido para la importación a Chile, donde el uso y posesión del cannabis no está penalizado para el consumo personal, pero sí su venta y producción.

“Durante la entrevista realizada por los detectives ambas ciudadanas manifestaron que las armas son de protección y de oficio peluqueras caninas”, precisó la nota de la policía, sin brindar mayores detalles sobre las razones del viaje de las pasajeras a Chile.

Tras pasar por una audiencia judicial preliminar en Santiago el viernes, una de las mujeres fue liberada, mientras la segunda quedará detenida temporalmente hasta que el tribunal decida en una sesión el próximo lunes el curso de la investigación en su contra.

El director regional de la Aduana Metropolitana, Rodrigo Díaz, detalló en declaraciones a los periodistas que los operadores de la terminal aérea se identifican a través de las imágenes de rayos X “unos equipajes sospechosos” cuando las implicadas intentaban ingresar al país sudamericano en un vuelo procedente de Estados Unidos.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25242412458569_2e34d52874
RU no invita a funcionarios israelíes a feria de armas en Londres
Whats_App_Image_2025_08_29_at_6_27_43_PM_e4dd6e3754
Presume Flores reducción de homicidios. 'No bajaremos la guardia'
mujeres_fallecidas_incendio_anexo_c10f1575ef
Confirma Fiscalía que incendio en anexo fue provocado 
publicidad

Últimas Noticias

AP_25241791894848_9cfbe813b3
Corte: aranceles de Trump son ilegales, pero seguirán vigentes
AP_25242412458569_2e34d52874
RU no invita a funcionarios israelíes a feria de armas en Londres
AP_25242010633064_bb0c72e71b
Kate del Castillo defiende su 'embarazo' en 'Instintos'
publicidad

Más Vistas

nl_tec_rogelio_de_los_santos_9695e07a6c
Se deslinda Tec de Rogelio de los Santos de Capital Tech
Da_senales_de_vida_presidente_de_Capital_Tech_seguira_proyectos_836941b9ce
Da señales de vida presidente de CapitalTech; seguirá proyectos
26_752334bcaa
¿Cómo quedó el sorteo Champions League 2025/26?
publicidad
×