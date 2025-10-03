Cierran escuela ante falsa alarma de tiroteo en Estados Unidos

Clark High School y Locke Hill Elementary fueron cerradas luego de que una persona entrara al campus mientras era perseguida por la policía.

Autoridades recibieron informes sobre la presencia de un individuo sospechoso que merodeaba cerca del campus a las 12:25 horas.

Cuando los agentes de la policía de Distrito Escolar Independiente de Northside lograron localizarla, iniciaron con la persecución en el estacionamiento de la preparatoria.

Ante esto, personal académico y estudiantes realizaron los protocolos correspondientes y se mantuvieron resguardados en las aulas de clase hasta que la situación fue puesta bajo control.

Sin embargo, algunos otros comenzaron a correr hacia el exterior del campus, ante el temor de ser parte de un tiroteo.

Elementos del Departamento de Policía de San Antonio acudieron al lugar para gestionar la seguridad del campus para asegurar el área rápidamente y evaluar la situación.

Por medio de un comunicado, se confirmó que se llevó a cabo dicha persecución. Sin embargo, los rumores en redes sociales provocaron la histeria colectiva al sugerir que un arma de fuego podría estar involucrada.

Por ello, el distrito recomendó a las familias que se mantuvieran alejadas del campus para evitar que obstaculizaran la operación de las autoridades.

Elementos de San Antonio informaron que en el lugar no se encontró ningún arma de fuego.

Este incidente forma parte de un diálogo continuo sobre la seguridad en las escuelas estadounidenses, debido a que los planteles se encuentran bajo constante amenaza.

