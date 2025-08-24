Confirman primer caso humano de gusano barrenador en EUA

Este domingo se confirmó el primer caso de gusano barrenador en humanos en Estados Unidos. El paciente, que habría viajado desde Guatemala hasta Maryland, ya recibió tratamiento, según informaron fuentes cercanas al caso.

El gusano barrenador es un parásito que se alimenta de ganado y otros animales de sangre caliente. Desde finales de 2024, cuando comenzó un brote en Centroamérica y el sur de México, su propagación ha generado preocupación entre las autoridades sanitarias y del sector ganadero.

De acuerdo con la agencia de noticias Reuters, una persona con conocimiento del caso en Maryland notificó la semana pasada a la veterinaria estatal de Dakota del Sur, Beth Thompson. Asimismo, otra fuente aseguró haber visto correos enviados por un ejecutivo del grupo Beef Alliance el pasado miércoles a unas dos docenas de representantes de los sectores ganadero y cárnico, informándoles que los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) habían confirmado el contagio en un viajero procedente de Guatemala.

Los veterinarios estatales también fueron informados durante una llamada con los CDC la semana pasada. Posteriormente, un funcionario de Maryland confirmó oficialmente el caso.

Este hecho ocurre pocos días después de que la secretaria del Departamento de Agricultura de Estados Unidos, Brooke Rollins, viajara a Texas junto con otros funcionarios federales para anunciar la construcción de una instalación destinada a producir moscas estériles, parte de los esfuerzos del gobierno para combatir esta plaga.

