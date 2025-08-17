Cerrar X
Decomisan avioneta usada para el narcotráfico en selva de Perú

También se aseguraron una compactadora, cinco bidones de un motor turbojet, un winche manual o cabrestante y un documento de identidad

Una avioneta que presuntamente fue utilizada para el contrabando desde la selva de la región Cuzco, al sureste de Perú, fue capturada por las autoridades federales, según informó el Ministro de Defensa.

El decomiso de la aeronave, en el valle de los ríos Apurímac, Ene y Mantaro, estuvo a cargo de los militares del Comando Especial VRAEM y agentes de la Policía Nacional antidrogas en una operación contra el tráfico ilícito de drogas.

Además, también se aseguraron una compactadora, cinco bidones de un motor turbojet, un winche manual o cabrestante y un documento de identidad, material, el cual fue entregado a las autoridades para las investigaciones correspondientes.

Apenas el pasado viernes, la Policía Nacional había informado a la Policía antidrogas y al Ejército destacado en el VRAEM sobre el decomiso de una avioneta procedente de Bolivia en una pista clandestina usada para el tráfico de drogas.


Etiquetas:
