Deja ataque armado seis muertos y 12 heridos en Jerusalén

Atacantes palestinos abrieron fuego en una parada de autobús durante la hora pico de la mañana en Jerusalén este lunes, donde mataron a seis personas e hirieron a otras 12, informaron funcionarios israelíes.

Un soldado israelí y civiles que estaban en el lugar mataron a tiros a dos atacantes, indicó la policía, que más tarde arrestó a una tercera persona en conexión con el tiroteo. Imágenes del ataque mostraban a docenas de personas huyendo de una parada de autobús en una concurrida intersección. El parabrisas de un autobús estaba lleno de agujeros de bala y las pertenencias estaban esparcidas por la calle.

La guerra en Gaza ha provocado un aumento de la violencia tanto en Cisjordania como en Israel. Milicianos palestinos han atacado y matado a israelíes en Israel y Cisjordania, mientras que también ha habido un aumento de la violencia de los colonos contra los palestinos. El tiroteo de este lunes, en una importante intersección cerca de una carretera que conduce a asentamientos judíos en Jerusalén Este, fue el más mortífero en Israel desde octubre de 2024.

Los paramédicos que acudieron a la escena relataron que encontraron una situación de caos, vidrios rotos, personas heridas y otras inconscientes en la carretera y en una acera cerca de la parada de autobús. El ministro de Relaciones Exteriores de Israel, Gideon Saar, identificó a los atacantes como palestinos.

El primer ministro Benjamin Netanyahu acudió al lugar unas dos horas después del tiroteo. Netanyahu debía comparecer ante el tribunal este lunes para su juicio por corrupción, que se retrasó debido al ataque. Advirtió que Israel está "librando una guerra en múltiples frentes", incluyendo Gaza, Cisjordania e Israel.

Netanyahu también elogió al soldado que mató al atacante, miembro de una unidad recién formada para soldados ultraortodoxos.

Cientos de agentes de seguridad llegaron a la escena para buscar atacantes adicionales o explosivos que podrían haber sido colocados alrededor del área. El lunes por la tarde, la policía señaló que arrestó a un residente de Jerusalén Este vinculado al ataque.

El ejército israelí anunció que estaba rodeando aldeas palestinas en las afueras de la cercana ciudad de Ramala, en Cisjordania, mientras intensifica la defensa en respuesta al ataque.

Hamás elogió el ataque sin asumir la responsabilidad, calificándolo como una "respuesta natural a los crímenes de la ocupación contra nuestro pueblo".

En octubre de 2024, dos palestinos de Cisjordania abrieron fuego dentro de un tren ligero en Tel Aviv, matando a siete personas y dejando a muchas otras heridas. El ala militar de Hamás se atribuyó ese ataque, el más mortífero en Israel desde la masacre del 7 de octubre de 2023 que inició la guerra en Gaza.

Datos de la oficina humanitaria de la ONU indican que al menos 49 israelíes, incluidos algunos soldados y policías, fueron asesinados por palestinos en Israel o Cisjordania entre el inicio de la guerra y julio de 2025.

En ese tiempo, fuerzas israelíes y civiles mataron al menos a 968 palestinos en Israel y Cisjordania, según los datos. El ejército israelí ha dicho que muchos eran militantes, aunque entre los muertos también ha habido lanzadores de piedras y civiles no involucrados.

