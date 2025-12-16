Podcast
Reporte Ciudadano Iniciar Sesión
Cerrar X
estado_islamico_australia_bdb08428cd
Internacional

Tiroteo en Australia fue inspirado por Estado Islámico: policía

La policía federal de Australia confirmó que el tiroteo en la playa Bondi, que dejó 15 muertos, fue un ataque terrorista inspirado por el Estado Islámico

  • 16
  • Diciembre
    2025

La policía federal de Australia confirmó que el tiroteo masivo ocurrido el domingo en la playa Bondi, en Sídney, fue un ataque terrorista inspirado por el grupo extremista Estado Islámico (EI), uno de los episodios más violentos registrados en el país en décadas.

Evidencia apunta a terrorismo yihadista

La comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, informó que las investigaciones permitieron establecer el vínculo ideológico de los agresores con EI, tras el hallazgo de banderas del grupo extremista dentro de un vehículo incautado en el lugar del ataque.

El atentado dejó un saldo de 15 personas muertas y decenas de heridos, algunos de ellos en estado crítico, durante un evento de Hanukkah en una de las playas más concurridas de Australia.

isis-australia.jpg

Padre e hijo, los principales sospechosos

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como un padre y su hijo, de 50 y 24 años.

El mayor fue abatido por la policía durante el operativo, mientras que el joven permanece hospitalizado bajo custodia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos actuaron de manera coordinada y con la intención de provocar el mayor número posible de víctimas, sin distinguir edades ni condiciones.

Hallan explosivos y refuerzan la investigación

La policía del estado de Nueva Gales del Sur confirmó que el vehículo de los atacantes contenía artefactos explosivos improvisados, además de propaganda vinculada a Estado Islámico, lo que refuerza la hipótesis de terrorismo.

También se investiga un viaje reciente de los sospechosos a Filipinas, ocurrido semanas antes del atentado, para determinar posibles contactos o procesos de radicalización.

isis-australia.jpg

Tras el atentado, el primer ministro Anthony Albanese anunció que su gobierno impulsará nuevas medidas para endurecer el control de armas, a pesar de que Australia ya cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

atentado_australia_16_nina_28ed0ec6c6
Enfrenta 15 cargos de asesinato sospechoso del tiroteo en Sídney
G8_Ol22_PW_0_AQA_0ns_ab92cd4f08
Investigaron a agresor de Bondi por posible vínculo con ISIS
metro_chicago_trump_c686b3969c
Amenaza Trump con retirar fondos a Chicago tras ataque en metro
publicidad

Últimas Noticias

c3419487_63e5_4a30_af6a_9b075b2bee14_d7dfe83e21
Disputan por reserva a ley pars regular preventas
643a0244_1723_489a_b338_bca7def01ff5_49a5f22f56
Monterrey y Canadá fortalecen lazos rumbo al Mundial 2026
carrera_santas_juarez_71310f20cf
Invita Juárez a celebración navideña con Carrera de Santas
publicidad

Más Vistas

desaparece_menor_Cumbres_cd113aa878
Localizan a Regina Estefanía, menor desaparecida en García
EH_UNA_FOTO_92_44ca0669ed
Volcadura de camión deja ocho muertos y 58 lesionados en Apodaca
Whats_App_Image_2025_12_16_at_2_01_48_AM_1a0c11f1dc
Cambia Monterrey antialcohólicas por patrullajes
publicidad
×