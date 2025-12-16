Tiroteo en Australia fue inspirado por Estado Islámico: policía

La policía federal de Australia confirmó que el tiroteo masivo ocurrido el domingo en la playa Bondi, en Sídney, fue un ataque terrorista inspirado por el grupo extremista Estado Islámico (EI), uno de los episodios más violentos registrados en el país en décadas.

Evidencia apunta a terrorismo yihadista

La comisaria de la Policía Federal Australiana, Krissy Barrett, informó que las investigaciones permitieron establecer el vínculo ideológico de los agresores con EI, tras el hallazgo de banderas del grupo extremista dentro de un vehículo incautado en el lugar del ataque.

El atentado dejó un saldo de 15 personas muertas y decenas de heridos, algunos de ellos en estado crítico, durante un evento de Hanukkah en una de las playas más concurridas de Australia.

Padre e hijo, los principales sospechosos

Las autoridades identificaron a los presuntos responsables como un padre y su hijo, de 50 y 24 años.

El mayor fue abatido por la policía durante el operativo, mientras que el joven permanece hospitalizado bajo custodia.

De acuerdo con las primeras indagatorias, ambos actuaron de manera coordinada y con la intención de provocar el mayor número posible de víctimas, sin distinguir edades ni condiciones.

Hallan explosivos y refuerzan la investigación

La policía del estado de Nueva Gales del Sur confirmó que el vehículo de los atacantes contenía artefactos explosivos improvisados, además de propaganda vinculada a Estado Islámico, lo que refuerza la hipótesis de terrorismo.

También se investiga un viaje reciente de los sospechosos a Filipinas, ocurrido semanas antes del atentado, para determinar posibles contactos o procesos de radicalización.

Tras el atentado, el primer ministro Anthony Albanese anunció que su gobierno impulsará nuevas medidas para endurecer el control de armas, a pesar de que Australia ya cuenta con una de las legislaciones más estrictas del mundo.

