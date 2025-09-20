Descubren huesos humanos dentro de maleta en Florida

Un operativo de rutina en el Aeropuerto Internacional de Tampa, Florida, terminó con el sorprendente hallazgo de restos humanos dentro del equipaje de un pasajero.

La detección activó de inmediato los protocolos de seguridad y salud pública, debido a los riesgos que conlleva el transporte no autorizado de material biológico.

El descubrimiento se produjo durante una inspección de rutina de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) de Estados Unidos. En la maleta del viajero, los agentes encontraron un cráneo envuelto en papel de aluminio, varias vértebras, plantas prohibidas y cigarrillos que no habían sido declarados.

🚬 FROM CIGARS TO BONES?! 💀

What started as a passenger declaring just 10 cigars at @FlyTPA turned bizarre. CBP Agriculture Specialists uncovered prohibited plants, undeclared cigars, and a foil-wrapped duffel bag containing what looked like human remains, including part of a… pic.twitter.com/yxFKtU5EQP — Director of Field Operations Carlos C. Martel (@DFOFlorida) September 18, 2025

El pasajero declaró que los huesos eran para "prácticas rituales". Las autoridades de CBP clasificaron los restos como potencialmente peligrosos y procedieron a su destrucción para evitar cualquier riesgo sanitario.

Según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), el transporte de partes humanas requiere un certificado de defunción.

Las únicas excepciones son para restos cremados o embalsamados. Aunque los huesos secos y sanitizados pueden transportarse sin permisos especiales para fines funerarios, los restos sin tratamiento previo necesitan una autorización especial para prevenir la exposición a patógenos y proteger al público, al personal del aeropuerto y a los empleados de las aerolíneas.

