Deslave aplasta un autobús en desfiladero de Vietnam

Un deslave aplastó un autobús de pasajeros en un peligroso desfiladero en Vietnam, causando la muerte de seis personas y lesiones a otras 19, mientras que se pronostican más lluvias intensas para la semana.

Tierra y piedras se vinieron abajo sobre el vehículo este domingo por la tarde mientras avanzaba por el paso Khanh Le en el altiplano central, informó medios estatales. El tramo sinuoso de 33 kilómetros (20 millas) excavado en laderas empinadas es pintoresco y popular entre los turistas, pero propenso a deslizamientos de tierra en la temporada de lluvias.

El alud aplastó la parte delantera del autobús, dejando atrapados a muchos pasajeros. Los rescatistas batallaron durante horas para poder llegar al lugar, ya que la intensa lluvia también había causado deslaves a ambos lados del paso, lo que cortó el acceso. Los equipos sólo pudieron llegar al vehículo después de la medianoche, señalando los medios estatales.

El autobús transportaba a 32 personas provenientes de la capital financiera de Vietnam, Ciudad Ho Chi Minh, e iba desde la ciudad de Da Lat en el altiplano central del país hasta la ciudad costera de Nha Trang.

Los pasajeros heridos fueron llevados a un hospital cercano. Medios estatales indicaron que dos de los cuerpos de los fallecidos aún estaban atrapados bajo los escombros, ya que el terreno traicionero dificultaba el trabajo.

Intensas lluvias azotan el centro de Vietnam, que previamente fue golpeado duramente por el tifón Kalmaegi . Se prevé que las precipitaciones hasta el miércoles alcancen de 30 a 60 centímetros (12 a 24 pulgadas) en partes del centro del país, y que en algunas áreas probablemente superen los 85 centímetros (33 pulgadas).

La fuerte lluvia provocó inundaciones y deslizamientos de tierra en áreas montañosas de la ciudad de Hue, bloqueando una carretera principal que va de norte a sur del país y dejando a varias aldeas aisladas. La antigua capital imperial ya ha soportado inundaciones históricas este año .

Vietnam es uno de los países más propensos a inundaciones en el mundo, y casi la mitad de su población vive en áreas de alto riesgo. Los científicos advierten que el hecho de que el clima mundial se está calentando está provocando una intensificación de las tormentas y las precipitaciones en el sudeste asiático, haciendo que las inundaciones y los deslaves sean cada vez más destructivos y frecuentes.

