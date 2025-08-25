Dice Trump que habría acordado con Putin limitar armas nucleares

Poco y nada fue lo que dieron a conocer los presidentes de Estados Unidos, Donald Trump y su homólogo de Rusia, Vladimir Putin, sobre la reunión que sostuvieron días atrás en Alaska, sin embargo, el mandatario norteamericano reveló que hablaron sobre las armas nucleares.

En una pequeña conferencia celebrada en la Casa Blanca, el magnate comentó que uno de los puntos clave de la reunión fue limitar la cantidad de armas nucleares que puede tener un país; además, avisó que China está expandiendo su programa armamentista.

"Hablamos con Putin sobre limitar las armas nucleares. Nosotros tenemos la mayor cantidad, Rusia es segunda y China tercera. China está muy atrás, pero nos alcanzará en cinco años”, dijo.

Aunque no se sabe a ciencia cierta la cantidad de armas de este tipo que posee cada país, diversas fuentes apuntan que Estados Unidos contaría con aproximadamente 3.748 ojivas nucleares.

Por su parte, algunas fuentes afirman que Rusia tiene a su disposición entre 4,477 y 5580 ojivas nucleares, lo que, de ser cierto, significaría el mayor arsenal del mundo.

Finalmente, del lado de China, Estados Unidos afirmó que el gigante asiático poseía unas 600 ojivas nucleares, aunque estaría sumando alrededor de 100 de estas cada año.

