Donald Trump sugiere que respalda un 'cambio de régimen' en Irán

Luego de que Estados Unidos atacara tres instalaciones nucleares en Irán, el domingo en la madrugada, el presidente Donald Trump sugirió durante un mensaje en sus rede sociales que “un cambio de régimen” en Irán es posible pese a que varios funcionarios de su administración insistieron en que los ataque no tenían ese objetivo.

“No es políticamente correcto usar el término ‘cambio de régimen’, pero si el actual régimen iraní no puede hacer que Irán vuelva a ser grande, ¿por qué no habría un cambio de régimen? ¡¡¡MIGA!!!”, publicó Trump en su plataforma Truth Social jugando con su famoso acrónimo MAGA, como se conoce el movimiento ultraconservador estadounidense “Haz a Estados Unidos grande otra vez”.

En otros mensajes, el republicano mencionó el daño a los sitios nucleares en Irán y lo calificó como “monumental”.

“Los golpes fueron duros y precisos. Gran habilidad fue mostrada por nuestros militares. ¡Gracias!”, sentenció Trump.

Asimismo, dijo que los pilotos de los aviones bombarderos furtivos B-2 aterrizaron en Missouri este domingo. “¡¡¡Gracias por un trabajo bien hecho!!! ¡DONALD J. TRUMP, PRESIDENTE DE LOS ESTADOS UNIDOS!”, añadió.

Estados Unidos bombardeó el domingo tres instalaciones nucleares clave de Irán, sumándose así a la ofensiva lanzada por Israel el 13 de junio.

Unas horas más tarde, Irán lanzó 40 misiles contra Israel y amenazó a Washington con represalias “que lamentará”.

Rusia culpa a Estados Unidos de 'abrir la caja de Pandora' con los ataques a Irán

Durante el Consejo de Seguridad de la ONU para abordar los bombardeos estadounidenses a instalaciones nucleares de Irán, el Representante Permanente de Rusia ante la ONU, Vasili Nebenzya, reprochó duramente las acciones militares de EUA.

“Condenamos rotundamente estos hechos peligrosos, irresponsables y provocativos cometidos por los Estados Unidos contra la República Islámica de Irán, un Estado miembro soberano de las Naciones Unidas”, aseveró el representante.

Con este ataque, afirmó el diplomático ruso, “Washington de nuevo ha demostrado su total desprecio hacia la posición de la comunidad internacional y reafirmó que ante los intereses de sus socios israelíes está dispuesto no solo a cerrar los ojos ante el asesinato de decenas de miles de mujeres, niños y ancianos palestinos, sino también a poner en jaque la seguridad y el bienestar de toda la humanidad".

“Con esto Estados Unidos ha abierto la caja de Pandora porque nadie sabe qué nuevas catástrofes y sufrimientos esto va a acarrear", espetó.

Junto con mencionar que la nación dirigida por Donald Trump ha ignorado las advertencias del Organismo Internacional de Energía Atómica relativas a Irán, Nebenzya acusó que “Estados Unidos ha confirmado, pues que para preservar su hegemonía mundial está dispuesto a cometer cualquier crimen y violación del derecho internacional".

Adicionalmente, reprochó que Estados Unidos ha demostrado no tener interés en la diplomacia al no tomar en cuenta los ofrecimientos de Rusia para mediar con Irán. “Hoy de nuevo la delegación estadounidense pronunciará declaraciones cínicas en cuanto a la urgencia de volver a la mesa de negociaciones, como si no hubiera cometido ataques con bombas pesadas contra Irán”, añadió.

Irán promete responder tras ataques de Estados Unidos

Tras los bombardeos estadounidenses a las instalaciones nucleares iraníes, una implicación directa de Estados Unidos en la guerra entre Israel y Teherán, dos interrogantes se plantean: ¿cuál será la eficacia de esos ataques? y sobre todo, ¿cómo responderá Irán?

El presidente estadounidense, Donald Trump, celebró un “éxito militar espectacular“, afirmando que “las principales instalaciones de enriquecimiento nuclear de Irán fueron íntegra y totalmente destruidas”.

“Cruzaron una línea roja muy grande”, respondió la diplomacia iraní, acusando a EUA de cometer crímenes en beneficio de Israel.

Pocos elementos se han filtrado hasta ahora sobre la respuesta prometida por Irán.

El mundo en vilo tras ataque de EUA a tres instalaciones nucleares en Irán

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, tomó una decisión sobre Irán en menos de dos semanas: bombardear tres instalaciones nucleares en la República islámica. Una serie de ataques, que catalogó de "muy exitosos" en Fordow, Natanz e Isfahán. Así, no cumplió con el plazo en el que, según había anunciado, iba a determinar si involucraría a Estados Unidos directamente en el conflicto.

"El objetivo de Estados Unidos era destruir las capacidades de enriquecimiento de uranio de Irán y evitar cualquier amenaza nuclear", sentenció Trump en alocución presidencial luego de atacar a Irán.

El presidente celebró la operación, especialmente contra la instalación subterránea de enriquecimiento de uranio de Fordow.

Según afirmó, Estados Unidos no prevé más ataques contra Irán. Sin embargo, le demandó a la República Islámica que buscara la paz y que se abstuviera de responder, pues habría otros ataques "mucho más fuertes".

Más temprano, Trump comunicó en su red Truth Social que "las aeronaves que llevaron a cabo los ataques abandonaron el espacio aéreo iraní "de manera segura" y estaban "de camino a casa".

En los últimos días, el líder supremo de Irán, el ayatolá Alí Jamenei, había advertido a Estados Unidos que los ataques contra la República islámica les causarían daños irreparables. Mientras que el portavoz del Ministerio de Asuntos Exteriores iraní, Ismail Baghaei, declaró que cualquier intervención estadounidense sería la receta para una guerra total en la región.

'Netanyahu arrastró a EUA a otra costosa guerra sin fundamento'

El representante permanente de Irán ante las Naciones Unidas, Amir Saeid Iravani, ha denunciado este domingo en la sesión de emergencia del Consejo de Seguridad la ‘‘brutal agresión” de Israel contra su país, seguida de los bombardeos de este sábado por Estados Unidos.

Al recalcar que ‘‘todas las acusaciones contra Irán carecen de base legal y son políticamente motivadas”, el alto diplomático advirtió que Teherán se reserva el derecho de defenderse ante las agresiones externas.

“Una vez más, el criminal de guerra en búsqueda y captura internacional [Benjamín] Netanyahu consiguió secuestrar la política exterior de EUA y arrastrar a EUA a otra costosa guerra sin fundamento”, denunció el representante iraní, acusando al primer ministro de Israel por la escalada de las hostilidades.

“Una vez más, EUA ha optado, imprudentemente, por sacrificar su propia seguridad meramente para salvaguardar a Netanyahu. Una vez más, el mundo ha sido testigo de la flagrante corrupción del sistema político estadounidense y sus líderes”, afirmó, insistiendo en que Irán es una nación que busca la paz.

Algunos iraníes instan a una respuesta contundente contra EUA

La decisión del presidente estadounidense Donald Trump de lanzar ataques directos contra instalaciones nucleares iraníes ha generado una ola de indignación en el país.

En las calles de Teherán, la gente dijo a CNN que espera que su país responda.

“El pueblo iraní es un pueblo de honor y sin duda daremos una respuesta contundente”, comentó un hombre a CNN. “Nos mantendremos firmes como lo hemos hecho durante los últimos 40 años”, añadió.

Multitudes se congregaron en la plaza Enqelab, en el centro de Teherán, el domingo por la noche para protestar contra los ataques. Imágenes publicadas por la agencia de noticias Fars, afiliada al Estado, mostraban a personas ondeando banderas iraníes y agitando puños al aire, con carteles que decían: “Abajo Estados Unidos, abajo Israel”.

Trump abre la caja de Pandora; bombardea plantas nucleares de Irán

Este domingo (hora local), Estados Unidos decidió involucrarse en la guerra entre Irán e Israel al bombardear las tres plantas nucleares del país persa, en un ataque descrito como exitoso por el presidente Donald Trump.

Ahora las consecuencias no podrán ser evadidas y múltiples expertos a nivel mundial prevén que, lejos de acordar una paz, se intensificará el conflicto.

Datos sobre el ataque de EUA a Irán

1) ¿Cómo fue?

El 21 de junio de 2025, EE.UU. lanzó una operación militar llamada “Operación Martillo de Medianoche”, utilizando bombarderos B‑2 desde Missouri y misiles Tomahawk lanzados desde submarinos. El ataque se centró en tres instalaciones nucleares, utilizando bombas de penetración profunda (“bunker busters”) GBU‑57A/B de 13 608 kg.

2) ¿Dónde atacó?

Los objetivos fueron tres instalaciones de enriquecimiento nuclear en Irán: Fordow, Natanz e Isfahán.

3) ¿Qué misiles usó?

Bombas GBU‑57A/B MOP (“bunker busters”) de 30 000 lb (13 608 kg) transportadas por B‑2.





Misiles de crucero Tomahawk, lanzados desde submarinos.

4) ¿A qué hora fue?

El ataque se realizó durante la noche del 21 al 22 de junio de 2025, y el anuncio oficial se hizo en la noche del 21 (hora de EE.UU.).

5) Reacción de Irán

El ministro de Relaciones Exteriores iraní, Abbas Araghchi, calificó el ataque como una “operación militar peligrosa” y una violación del derecho internacional, advirtiendo que Teherán respondería.





La Organización de Energía Atómica de Irán lo tildó de acto “bárbaro” que viola el TNP y aseguró que el programa nuclear continuará, sin fugas radiactivas detectadas.





Irán inició lanzamientos de unos 20 misiles balísticos contra Israel e indicó que “todos los estadounidenses en Medio Oriente son ahora objetivos”.

6) Reacción de Rusia

Rusia condenó los ataques y advirtió sobre riesgo nuclear, como un posible escenario de “catástrofe al estilo Chernóbil”.





El portavoz del Kremlin subrayó que el conflicto “es potencialmente peligroso para nosotros” y Putin ofreció mediar.

7) Reacción de China

China criticó el ataque como un “punto de inflexión peligroso” y urgió a un cese al fuego, advirtiendo que “si Medio Oriente es inestable, el mundo no estará en paz”.





Xi Jinping instó a todas las partes, especialmente a Israel, a detener las hostilidades y evitar que el conflicto se propague.

8) Reacción del resto del mundo

La ONU, a través de Antonio Guterres, calificó la operación de “escalada peligrosa” y pidió moderación.





La UE y países como Reino Unido pidieron retomar negociaciones y frenar acciones militares; algunos expresaron preocupación por estabilidad y precios de petróleo.





Organizaciones como la IAEA alertaron sobre los riesgos de atacar instalaciones nucleares.

9) Declaraciones de Donald Trump

Trump calificó los ataques de “éxito espectacular” y aseguró que Irán “terminalmente obliteró” sus instalaciones nucleares, advirtiendo que “hay muchos objetivos restantes” si no se produce paz.





En su cuenta de Truth Social anunció “FULL PAYLOAD OF BOMBS” en Fordow y aseguró que todos los pilotos regresaron.





Amenazó con que cualquier represalia iraní será enfrentada con una fuerza “mucho mayor”.

10) Declaraciones de Benjamin Netanyahu

Netanyahu expresó su gratitud a Trump, diciendo: “Primero viene la fuerza, luego la paz... América ha sido insuperable” y habló de un “pivote histórico” que creará prosperidad.

11) ¿Qué represalias podría tomar Irán? (hipotético)

Según análisis divulgados:

Ataques con misiles contra bases estadounidenses en la región.





Activación de grupo proxy: Hezbollah, Houthi y milicias en Yemen e Irak, contra Israel u objetivos occidentales.





Intento de bloquear el estrecho de Ormuz, elevando precios del petróleo y afectando la economía global.

