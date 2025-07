Dubái prueba con éxito su primer taxi volador eléctrico

Dubái ha dado un paso clave hacia el futuro de la movilidad urbana al completar con éxito el primer vuelo de prueba del Joby Aerial Taxi, un vehículo volador totalmente eléctrico diseñado para transportar pasajeros en trayectos cortos dentro de la ciudad.

El príncipe heredero, Hamdan bin Mohamed bin Rashid, celebró el avance a través de su cuenta oficial de X, destacando que este logro representa un hito tecnológico y ambiental para los Emiratos Árabes Unidos (EAU), y allana el camino para el lanzamiento comercial del servicio previsto para 2026.

“El vuelo de prueba supone un paso importante hacia el lanzamiento de las operaciones completas el año que viene”, escribió el príncipe heredero.

The future of cleaner, quieter urban travel just landed in Dubai. Today marks a significant milestone on our path to commercialization: we successfully completed a series of piloted, full-transition, electric vertical-takeoff-and-landing flights in Dubai.https://t.co/hhcCX7w8da pic.twitter.com/efq6bz1jfK