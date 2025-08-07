Cerrar X
Internacional

Elevan nivel del río en Ohio para viaje de cumpleaños de JD Vance

Se aumentará el flujo de agua del río Little Miami para asegurar que las embarcaciones y el personal de emergencia 'pudieran operar de manera segura'

  • 07
  • Agosto
    2025

El equipo de seguridad del vicepresidente de Estados Unidos, JD Vance, hizo que se elevara el nivel de un río en Ohio la semana pasada para un viaje en kayak que él y su familia realizaron para celebrar su 41er cumpleaños.

El Servicio Secreto de Estados Unidos indicó que solicitó aumentar el flujo de agua para el río Little Miami para asegurar que las embarcaciones motorizadas y el personal de emergencia "pudieran operar de manera segura" cuando protegían al vicepresidente republicano, cuyo hogar está en Cincinnati. The Guardian reportó la operación en primera instancia.

Sus detractores criticaron inmediatamente la medida y dijeron que era muestra de prepotencia del vicepresidente, en especial dado el enfoque del gobierno del presidente Donald Trump en recortar el gasto gubernamental.

Richard W. Painter, quien se desempeñó como abogado de ética de la Casa Blanca bajo el presidente George W. Bush, dijo en X que "es indignante que el cuerpo de ingenieros del ejército gaste dinero de los contribuyentes para aumentar el flujo de agua en un río para que el @VP pueda ir en canoa cuando los recortes presupuestarios al Servicio de Parques Nacionales han afectado gravemente las vacaciones familiares para todos los demás".

El Cuerpo de Ingenieros se negó a comentar sobre el costo financiero de aumentar el caudal del río. El portavoz Gene Pawlik dijo que el Distrito de Louisville del Cuerpo de Ingenieros aumentó temporalmente los flujos de salida del lago Caesar Creek, en el suroeste de Ohio, hacia el Little Miami "para apoyar la navegación segura del personal del Servicio Secreto de Estados Unidos". Añadió que la medida cumplió con los criterios operativos y se encontraba dentro de la práctica normal.

"Se determinó que las operaciones no afectarían negativamente los niveles de agua río abajo o río arriba", señaló en un comunicado. "Los interesados río abajo fueron notificados con anticipación del ligero aumento de flujo de salida, que ocurrió el 1 de agosto de 2025". El cumpleaños de Vance fue el 2 de agosto.

El portavoz de Vance, Taylor Van Kirk, dijo que el vicepresidente no estaba al tanto de que el río había sido elevado.

"El Servicio Secreto a menudo emplea medidas de protección sin el conocimiento del vicepresidente o de su personal, como fue el caso el fin de semana pasado", afirmó por mensaje de texto.

El lago Caesar Creek, de 1.145,2 hectáreas de superficie (2.830 acres) no tiene limitaciones de potencia para los vehículos acuáticos y cinco rampas de botadura, según el sitio web del Departamento de Recursos Naturales de Ohio. También se encuentran en el lugar una marina, un campamento y un albergue. El departamento proporcionó dos funcionarios de recursos naturales para asistir al Servicio Secreto con el evento de Vance, dijo la portavoz Karina Cheung.

En otras partes del mundo se han hecho ajustes para viajes de la familia Vance. Durante un reciente viaje a Italia, el Coliseo Romano fue cerrado al público para que su esposa, Usha, y sus hijos pudieran realizar una visita, lo que indignó a algunos turistas. El Taj Mahal también fue cerrado a los visitantes durante la visita de la familia Vance a India.

Ese trato especial no está reservado para un sólo partido político.

Cuando el vicepresidente demócrata Al Gore, entonces candidato presidencial, remó por el río Connecticut para una foto en 1999, los funcionarios de servicios públicos abrieron una presa y liberaron 15.142 litros (4.000 millones de galones) de agua para elevar el nivel del río. Esa solicitud también se realizó después de una revisión del área por parte del Servicio Secreto, y Gore también experimentó reacciones políticas.

La campaña de Gore dijo en ese momento que él no pidió que se liberara el agua.


