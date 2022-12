Encuentran a más de mil 700 focas muertas en costa rusa

La muerte masiva de focas podría deberse a varios factores, sin embargo, las autoridades creen que podría ser por causa natural.

Unas mil 700 focas aparecieron muertas en la costa rusa sobre el Mar Caspio, informaron las autoridades este domingo.



Las autoridades en la provincia sureña de Daguestán dijeron que no se sabe cuál fue la causa de muerte, pero que probablemente se trata de causas naturales.



Las autoridades regionales dijeron inicialmente que se trataba de unas 700 focas, según lo compartido el sábado; pero este domingo, Zaur Gapizov, director del Centro de Protección Ambiental del Caspio, afirmó que tras una inspección más detallada se terminaron que fueron unas mil 700.



Gapizov afirmó que lo más probable es que las focas aparecieron hace unas dos semanas. Añadió que no hay señales de que se haya tratado de obra de cazadores.



Expertos de la Agencia Federal de Pesca y fiscales inspeccionaron la costa y recolectaron datos para revisión en el laboratorio, y hasta al momento no se han detectado sustancias contaminantes.

Varios incidentes previos de muertes masivas de focas han sido atribuidos a causas naturales.



Los datos sobre la cantidad de focas en el Mar Caspio varían pronunciadamente. La agencia de pesca dice que hay entre 270 mil y 300 mil, mientras que el centro de Gapizov ubica el número en 70 mil.

Con información de AP.