EUA firma orden para usar ejército contra cárteles, según NYT

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, firmó una orden secreta que instruye al Pentágono a emplear la fuerza militar contra cárteles de la droga en varios países, previamente designados como organizaciones terroristas, incluyendo a México, Venezuela, Haití y El Salvador, reportaron este viernes diversos medios estadounidenses.

De acuerdo con The New York Times, la medida establece la base legal para posibles operaciones militares directas en aguas y territorio extranjero, con opciones que van desde el uso de fuerzas especiales y apoyo de inteligencia, hasta ataques selectivos contra objetivos vinculados al narcotráfico.

La orden no precisa si estas acciones se ejecutarían de manera unilateral o en coordinación con los gobiernos implicados. Mientras The Wall Street Journal informó que cualquier intervención sería coordinada con México y otros socios, otros medios no confirmaron dicho compromiso. Según el Journal, en abril Trump presionó a la presidenta mexicana, Claudia Sheinbaum, para permitir un mayor involucramiento militar de Estados Unidos en la lucha contra los cárteles, advirtiendo que, de no concretarse, podría actuar por su cuenta.

Fuentes citadas por Reuters señalaron que la instrucción presidencial autoriza a la Marina estadounidense a realizar operaciones marítimas de interdicción de drogas e incursiones militares selectivas, aunque aseguraron que no hay indicios de que tales acciones sean inminentes.

La Casa Blanca defendió la decisión. “La principal prioridad del presidente Trump es la protección de la patria”, declaró su vocera, Anna Kelly, al New York Times, justificando así la designación de varios cárteles y pandillas como organizaciones terroristas extranjeras.

Especialistas advierten riesgos. Dan DePetris, analista de la organización Defense Priorities, consideró que la estrategia podría deteriorar la cooperación antinarcóticos que, según él, ha mejorado bajo el gobierno de Sheinbaum respecto al de Andrés Manuel López Obrador. “Casi todos los políticos mexicanos coinciden en que una acción unilateral estadounidense en México no será tolerada”, subrayó.

El coronel retirado Craig Deare, ex agregado militar en la embajada estadounidense en México, advirtió que cualquier intervención sin consenso “tendría un impacto negativo devastador” en la relación militar bilateral. Recordó que no existe un precedente reciente de este tipo de acciones en México, aunque citó la invasión de Panamá en 1989 como ejemplo de una operación amparada en una designación similar.

Además de México, la orden también abarca a cárteles y pandillas en Venezuela, Haití y El Salvador. Analistas apuntan que la retórica reciente contra el gobierno de Nicolás Maduro podría allanar el camino para un eventual operativo en ese país, bajo el argumento de amenaza a la seguridad nacional estadounidense.

