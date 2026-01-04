Podcast
Internacional

EUA mantendrá ataques a narcolanchas, dice Marco Rubio

Marco Rubio advirtió que EUA seguirá atacando narcolanchas y confiscando embarcaciones sancionadas en el Caribe tras la captura de Maduro

  • 04
  • Enero
    2026

El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, afirmó este domingo que su país continuará con los ataques a embarcaciones vinculadas al narcotráfico en el Caribe y mantendrá la confiscación de buques sancionados, como parte de su estrategia antidrogas en la región.

En entrevista con NBC News, Rubio aseguró que Washington no detendrá las operaciones marítimas, un día después de que fuerzas estadounidenses capturaran al presidente venezolano Nicolás Maduro en Caracas y lo trasladaran a Nueva York para enfrentar cargos por narcoterrorismo y corrupción.

“Seguiremos atacando a las narcolanchas si intentan dirigirse hacia Estados Unidos”, declaró el jefe de la diplomacia estadounidense.

Incautación de buques sancionados

Rubio añadió que Estados Unidos continuará incautando embarcaciones bajo sanciones y con órdenes judiciales, en aparente referencia a los petroleros con crudo venezolano que han sido confiscados recientemente como medida de presión contra el Gobierno venezolano.

EH UNA FOTO - 2026-01-04T130800.344.jpg

Según el funcionario, estas acciones buscan obligar a Caracas a atender los asuntos que Washington considera pendientes.

“Seguiremos haciendo eso, y potencialmente otras cosas, hasta que los problemas sean resueltos”, afirmó.

“No estamos en guerra con Venezuela”

El secretario de Estado subrayó que Estados Unidos no está en guerra con Venezuela, sino con las organizaciones criminales dedicadas al narcotráfico.

EH UNA FOTO - 2026-01-04T130839.545.jpg

Sostuvo que la captura de Maduro representa un “gran avance” contra el denominado Cartel de los Soles, al que Washington acusa de operar desde el poder político venezolano.

Actualmente, el país sudamericano es gobernado de forma interina por Delcy Rodríguez, tras la detención de Maduro.

Despliegue militar seguirá activo

Por su parte, el presidente del Estado Mayor Conjunto, Dan Caine, advirtió que el amplio despliegue militar estadounidense en el Caribe se mantendrá activo.

“Nuestras fuerzas permanecen en la región en un alto estado de alerta, preparadas para proyectar poder y defender nuestros intereses”, señaló en una conferencia junto al presidente Donald Trump y Marco Rubio.

Desde finales de agosto, Trump ordenó un reforzamiento militar en el Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico procedente de Venezuela.

Dentro de la operación denominada “Lanza del Sur”, Estados Unidos ha destruido casi 40 embarcaciones acusadas de transportar drogas y reportado la muerte de al menos 110 de sus ocupantes, según cifras oficiales.


