Internacional

Evacuan zona de Times Square por amenaza de bomba

De acuerdo con la policía de Nueva York, la alerta se originó tras una llamada al 911 por un paquete sospechoso entre West 43rd Street y la Séptima Avenida

  • 18
  • Agosto
    2025

Un equipo antibombas y servicios de emergencia fueron desplegados este lunes en Times Square, Nueva York, tras el reporte de un paquete sospechoso.

El área comprendida entre West 43rd Street y la Séptima Avenida fue evacuada mientras agentes acordonaban la zona y solicitaban evitar la circulación por ese sector.

De acuerdo con la policía de Nueva York (NYPD), la alerta se originó tras una llamada al 911. En el lugar, se observaron vehículos policiales y cintas de acordonamiento alrededor de la concurrida intersección, punto clave entre Broadway y la Séptima Avenida.

Las autoridades exhortaron a vecinos y turistas a mantenerse alejados, advirtiendo sobre la presencia de equipos de emergencia y posibles demoras en los alrededores. Un helicóptero policial sobrevoló el sitio durante la intervención. El operativo continúa mientras se investiga el objeto detectado en la zona céntrica de Manhattan.

Información en desarrollo...


