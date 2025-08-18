Evacuan zona de Times Square por amenaza de bomba

Un equipo antibombas y servicios de emergencia fueron desplegados este lunes en Times Square, Nueva York, tras el reporte de un paquete sospechoso.

El área comprendida entre West 43rd Street y la Séptima Avenida fue evacuada mientras agentes acordonaban la zona y solicitaban evitar la circulación por ese sector.

De acuerdo con la policía de Nueva York (NYPD), la alerta se originó tras una llamada al 911. En el lugar, se observaron vehículos policiales y cintas de acordonamiento alrededor de la concurrida intersección, punto clave entre Broadway y la Séptima Avenida.

🇺🇸 | ÚLTIMA HORA: Times Square fue evacuada mientras la policía inicia una investigación en medio de informes de un "paquete sospechoso".pic.twitter.com/KEGeOn3cj8 — Alerta Mundial (@AlertaMundoNews) August 18, 2025

Las autoridades exhortaron a vecinos y turistas a mantenerse alejados, advirtiendo sobre la presencia de equipos de emergencia y posibles demoras en los alrededores. Un helicóptero policial sobrevoló el sitio durante la intervención. El operativo continúa mientras se investiga el objeto detectado en la zona céntrica de Manhattan.

Información en desarrollo...

