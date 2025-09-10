Explorador en Marte sugieren posibles signos de vida antigua

El explorador Perseverance de la NASA en Marte ha descubierto rocas en un canal de río seco que podrían contener signos potenciales de vida microscópica antigua, informaron los científicos este miércoles.

Subrayaron que se necesita un análisis a profundidad de la muestra recogida allí por Perseverance —idealmente en laboratorios en la Tierra— antes de llegar a cualquier conclusión.

Recorriendo Marte desde 2021, el rover no puede detectar vida directamente. En su lugar, lleva un taladro para penetrar en las rocas, y tubos para contener las muestras recogidas de lugares considerados más adecuados para albergar vida hace millas de millones de años. Las muestras están esperando ser recuperadas a la Tierra, un plan ambicioso que está en pausa mientras la NASA busca opciones más baratas y rápidas.

Llamándolo un “descubrimiento emocionante”, un par de científicos que no participaron en el estudio —Janice Bishop del Instituto SETI y Mario Parente de la Universidad de Massachusetts Amherst— señalaron rápidamente que los procesos no biológicos podrían ser responsables.

“Esa es parte de la razón por la que no podemos llegar tan lejos como para decir: '¡Ajá, esta es una prueba positiva de vida!'”, dijo el investigador principal Joel Hurowitz, de la Universidad de Stony Brook a The Associated Press. “Todo lo que podemos decir es que una de las posibles explicaciones es la vida microbiana, pero podría haber otras formas de crear este conjunto de características que vemos”.

De cualquier manera, Hurowitz dijo que es el mejor y más convincente candidato hasta ahora en la búsqueda del rover de posibles signos de vida de hace mucho tiempo. Fue la muestra número 25 recogida; el conteo ahora es de 30, y quedan seis más por recoger.

“Sería increíble poder demostrar de manera concluyente que estas características fueron formadas por algo que estaba vivo en otro planeta hace millas de millones de años, ¿verdad?” dijo Hurowitz. Pero incluso si ese no es el caso, es “una lección valiosa en todas las formas en que la naturaleza puede conspirar para engañarnos”.

Recogida el verano pasado, la muestra proviene de lodolitas rojizas ricas en arcilla en Neretva Vallis, un canal de río que una vez llevó agua al cráter Jezero. Este afloramiento de roca sedimentaria, conocido como la formación Bright Angel, fue examinado por los instrumentos científicos de Perseverance antes de que saliera el taladro.

Junto con el carbono orgánico, un bloque de construcción de la vida, Hurowitz y su equipo encontraron diminutas motas, apodadas semillas de amapola y manchas de leopardo, que estaban enriquecidas con fosfato de hierro y azufre de hierro. En la Tierra, estos compuestos químicos son los subproductos cuando los microorganismos devoran materia orgánica.

Los hallazgos fueron publicados en la revista Nature.

Diez de los tubos de muestra de titanio fueron colocados en la superficie marciana hace unos años como respaldo del resto a bordo del rover, el objetivo principal en la aún incierta misión de retorno de la NASA.

Cuando el Perseverance se lanzó en 2020, la NASA esperaba que las muestras regresaran a la Tierra a principios de la década de 2030. Pero esa fecha se aplazó a 2040 a medida que los costos aumentaron a 11.000 millones de dólares, deteniendo el esfuerzo de recuperación.

Hasta que las muestras sean transportadas fuera de Marte por naves espaciales robóticas o astronautas, los científicos tendrán que depender de sustitutos terrestres y experimentos de laboratorio para evaluar la viabilidad de la vida marciana antigua, según Hurowitz.

En la Tierra, los microorganismos compatibles interactúan con minerales en lagos antárticos.

“No hay evidencia de microbios en Marte hoy, pero si alguno hubiera estado presente en el Marte antiguo, ellos también podrían haber reducido minerales de sulfato para formar sulfuros en un lago así en el cráter Jezero”, escribieron Bishop y Parente en un editorial adjunto.

