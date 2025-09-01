Gobierno de Colombia presenta nueva reforma tributaria

El gobierno de Colombia presentó este lunes al Congreso una nueva reforma tributaria con la que buscaría financiar parte del presupuesto con el que funcionará el Estado en el 2026, ante los problemas fiscales que afronta por una caída en los ingresos de la nación.

Con este proyecto de ley, el Estado pretende recaudar alrededor de $26,000 millones de pesos colombianos, lo que es aproximadamente $6,300 millones de dólares.

Además, esta nueva reforma se centrá en aumentar los impuestos a los juegos de suerte online, combustibles, iglesias, licores, financieras, renta y patrimonios elevados.

También se plantea aumentar los impuestos a la explotación del carbón a gran escala y dar incentivos a las inversiones en energías limpias, acorde con la política gubernamental de hacer una transición energética en el país.

El ministro de Hacienda, Germán Ávila, aseguró que con esto el país busca aumentar los impuestos solo a los más adinerados.

"No se están tocando artículos de la canasta básica familiar... buscamos evitar tocar a los estratos bajos y medios de la población con el fin de que el esfuerzo de tributación esté en los perfiles altos de los ingresos”.

Durante 2021 se realizó una propuesta de reforma tributaria, la cual tocaba alimentos de la canasta básica y que fue percibida por una parte de la población como injusta, lo que desató manifestaciones multitudinarias contra el gobierno del conservador Iván Duque.

Germán Ávila justificó la búsqueda de recursos con una reforma fiscal, asegurando que durante el 2024 hubo una caída inesperada en los ingresos totales de la nación por 2,2 puntos porcentuales del PIB de Colombia.

Con esta reforma, el presidente Gustavo Petro también busca la financiación del presupuesto de su último año de gobierno, el cual se ha centrado en sacar adelante ambiciosas reformas sociales al sistema laboral, pensional y de salud de Colombia.

