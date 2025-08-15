Cerrar X
Internacional

Hillary Clinton, dispuesta a nominar a Trump al Nobel de la Paz

Hillary Clinton sorprendió al asegurar que estaría dispuesta a nominar a Trump para el premio Nobel de la Paz, si logra poner fin a la guerra en Ucrania

  • 15
  • Agosto
    2025

La demócrata Hillary Clinton, ex primera dama y candidata presidencial de su partido en 2016, sorprendió este viernes al asegurar que estaría dispuesta a nominar a Donald Trump para el premio Nobel de la Paz, siempre y cuando el republicano logre poner fin a la guerra en Ucrania.

En una entrevista para el pódcast Raging Moderates, Clinton recordó que Trump “quiere con toda su voluntad recibir el Nobel de la Paz” y sostuvo que, si consigue una paz aceptable, lo respaldaría públicamente.

No obstante, aclaró que esa paz debería cumplir condiciones estrictas: un alto el fuego sin intercambio de territorios, retirada rusa de todos los territorios ocupados en Ucrania y garantías de que Moscú no amenazará la seguridad europea.

“En resumen, sin poner a Ucrania en una posición donde tenga que ceder territorio al agresor. Mire, si pudiéramos lograr todo eso, y si el presidente Trump fuera el arquitecto, lo nominaría para el premio Nobel de la Paz, porque mi objetivo aquí es no permitir la capitulación ante (Vladímir) Putin, fomentada por los Estados Unidos”, enfatizó la ex secretaria de Estado.

Las declaraciones llegan horas antes de la inédita cumbre que Trump y Putin mantendrán este viernes en Anchorage, Alaska, para abordar el conflicto, en una reunión que ha despertado gran interés internacional, aunque sin la participación de Ucrania, la Unión Europea ni la ONU.

Trump, que nunca ha ocultado su interés por el Nobel, ha impulsado iniciativas de paz en conflictos como los de Ruanda y la República Democrática del Congo, o entre Armenia y Azerbaiyán.

Sin embargo, hasta ahora se le han resistido los escenarios más estratégicos para la geopolítica global: Ucrania y Gaza.


