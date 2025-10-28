Huracán Melissa azota Jamaica con fuerza categoría 5

El huracán Melissa se acercó a Jamaica este martes como una tormenta catastrófica de categoría 5, la más fuerte que ha golpeado la isla desde que se comenzó a llevar registros hace 174 años.

Horas antes de la tormenta, el gobierno de Jamaica dijo que había hecho todo lo posible para prepararse, mientras advertía sobre daños catastróficos. Las calles de la capital, Kingston, permanecían en gran parte vacías, excepto por un perro callejero solitario cruzando charcos y un puñado de personas caminando rápidamente bajo ramas de árboles que se agitaban con un viento fuerte.

“No hay infraestructura en la región que pueda soportar una categoría cinco”, afirmó el primer ministro, Andrew Holness. “La pregunta ahora es la velocidad de recuperación. Ese es el desafío”.

Se esperaba que la tormenta tocara tierra el martes y cruzara diagonalmente la isla. Poco después, se espera que golpee Cuba.

Melissa es el quinto huracán más intenso del Atlántico registrado por presión, y el más fuerte en tocar tierra desde Dorian en 2019, según el especialista en huracanes y experto en marejadas ciclónicas, Michael Lowry.

“Es un escenario catastrófico para Jamaica”, dijo.

Se reportaron pedazos de tierra, árboles caídos y numerosos cortes de energía antes de la tormenta. Las autoridades de Jamaica advirtieron que la limpieza y la evaluación de daños serían lentas. Se espera que la tormenta entre cerca de la parroquia de St. Elizabeth en el sur y salga alrededor de la parroquia de St. Ann en el norte, según los pronosticadores.

“Es posible una falla estructural total cerca del camino del centro de Melissa”, según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

Se espera una peligrosa marejada ciclónica de hasta 4 metros (13 pies) en el sur de Jamaica, y las autoridades están preocupadas por el impacto en algunos hospitales de la costa. El ministro de Salud, Christopher Tufton, dijo que algunos pacientes fueron trasladados del primer piso al segundo piso, “y esperamos que eso sea suficiente para cualquier marejada que ocurra”.

La tormenta ya ha provocado siete muertes en el Caribe: tres en Jamaica, tres en Haití y una en la República Dominicana, donde otra persona sigue desaparecida.

Jamaica se prepara para daños catastróficos

La madrugada del martes, el centro de Melissa estaba a unos 80 kilómetros (50 millas) al sur-sureste de Negril, Jamaica, y a unos 420 kilómetros (260 millas) al suroeste de Guantánamo, Cuba. El sistema tenía vientos máximos sostenidos de 280 km/h (180 mph) y se movía hacia el norte-noreste a 11 km/h (7 mph), según el Centro Nacional de Huracanes de Estados Unidos en Miami.

“Lo superaremos juntos”, afirmó Evan Thompson, director principal del servicio meteorológico de Jamaica.

Colin Bogle, asesor de Mercy Corps con base cerca de Kingston, comentó que la mayoría de las familias se están refugiando en sus hogares a pesar de que el gobierno ordenó evacuaciones en comunidades propensas a inundaciones.

“Muchos nunca han experimentado algo como esto antes, y la incertidumbre es aterradora”, manifestó. “Hay un miedo profundo a perder hogares y medios de vida, a sufrir lesiones ya ser desplazados”.

Necephor Mghendi, jefe regional de la delegación del Caribe de habla inglesa y holandesa de Cruz Roja Internacional, dijo que se estima que 1,5 millones de personas en el camino de la tormenta se verán afectadas, pero muchas otras también.

“La población entera puede sentir el impacto de una forma u otra”, dijo por videoconferencia desde Puerto España, Trinidad y Tobago.

Las agencias de la ONU y docenas de organizaciones sin fines de lucro tenían alimentos, medicinas y otros suministros esenciales preposicionados mientras esperaban una distribución rápida después de la tormenta.

Matthew Samuda, ministro de Agua y Medio Ambiente de Jamaica, dijo que tenía más de 50 generadores disponibles para desplegar después de la tormenta, pero advirtió a las personas que aparten agua limpia y la usen con moderación.

“Cada gota contará”, dijo.

Melissa apunta a Cuba

También se esperaba que Melissa tocara tierra en el este de Cuba tarde el martes como un huracán poderoso.

Había una alerta de huracán en efecto para las provincias de Granma, Santiago de Cuba, Guantánamo y Holguín, y se emitió una alerta de tormenta tropical para Las Tunas. Se esperaban hasta 51 centímetros (20 pulgadas) de lluvia para partes de Cuba, junto con una marejada ciclónica significativa a lo largo de la costa.

Los funcionarios cubanos dijeron el lunes que estaban evacuando a más de 600.000 personas de la región, incluyendo Santiago, la segunda ciudad más grande de la isla.

Melissa también ha empapado las regiones del sur de Haití y la República Dominicana, con una advertencia de tormenta tropical aún en efecto para Haití.

Se pronosticó que el huracán giraría hacia el noreste después de Cuba y golpearía el sureste de las Bahamas el miércoles por la noche.

Había una alerta de huracán en efecto para el sureste y el centro de las Bahamas, y se emitió una alerta de tormenta tropical para las Islas Turcas y Caicos.

