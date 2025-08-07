Cerrar X
inter_torres_gemelas_c62b2d91b3
Internacional

Identifican tres cuerpos más de los ataques a las Torres Gemelas

A casi 24 años del ataque al World Trade Center, se identificaron tres cuerpos con pruebas avanzadas de ADN con la tecnología de secuenciación

  • 07
  • Agosto
    2025

A prácticamente un mes de que se cumplan 24 años de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, este jueves se dieron a conocer las identidades de otras tres víctimas de los ataques del 11.

Fue el médico forense de la ciudad de Nueva York quien identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald de Nueva York, Barbara Keating de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio a conocer.

Las identidades de las tres víctimas fueron determinadas con pruebas avanzadas de ADN.

Dichos avances en la tecnología de secuenciación han permitido a las Oficinas Foremse identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, destacó que en total se han identificado los restos de 1,653 personas que se encontraban en los escombros de las torres del World Trade Center, de las más de 2,753 personas que murieron en el ataque y 1,000 que continúan sin ser identificadas.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

AP_25218608356666_4ae9ebf916
EUA elimina límites de edad para reclutar agentes de ICE
imagen_2025_08_03_094336863_5084377afd
Familiares de víctimas de crematorio exigen transparencia
Nace_bebe_de_embrion_congelado_hace_mas_de_30_anos_8789ba08a8
Nace bebé de embrión congelado hace más de 30 años
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_1_977a9c9cec
Recauda $40 millones primera subasta en línea de Sheinbaum
EH_UNA_FOTO_4d94f046c1
Aumentan muertes por enfermedades cardiacas en México: Inegi
EH_UNA_FOTO_89e8622632
Suspende Alemania apoyo militar a Israel por crisis en Gaza
publicidad

Más Vistas

Whats_App_Image_2025_08_06_at_12_47_34_AM_9b8dee6d2e
Cae huachicoleo en Nuevo León en 30% durante el 2025
estructura_evento_maynez_san_pedro_d44f041ed3
Imputan a cinco rescatistas por caída de escenario en San Pedro
Apuestan_a_transporte_escolar_obligatorio_para_disminuir_trafico_de59628f65
Apuestan a transporte escolar obligatorio para disminuir tráfico
publicidad
×