Identifican tres cuerpos más de los ataques a las Torres Gemelas

A prácticamente un mes de que se cumplan 24 años de los ataques a las Torres Gemelas en Nueva York, este jueves se dieron a conocer las identidades de otras tres víctimas de los ataques del 11.

Fue el médico forense de la ciudad de Nueva York quien identificó a las víctimas como Ryan Fitzgerald de Nueva York, Barbara Keating de Palm Springs, California, y otra mujer cuyo nombre no se dio a conocer.

Las identidades de las tres víctimas fueron determinadas con pruebas avanzadas de ADN.

Dichos avances en la tecnología de secuenciación han permitido a las Oficinas Foremse identificar más restos que antes habían dado negativo a las pruebas de ADN.

El alcalde de Nueva York, Eric Adams, destacó que en total se han identificado los restos de 1,653 personas que se encontraban en los escombros de las torres del World Trade Center, de las más de 2,753 personas que murieron en el ataque y 1,000 que continúan sin ser identificadas.

