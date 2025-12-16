Podcast
Internacional

Inaugura Roma estación de metro debajo del Coliseo

Roma inauguró dos estaciones de la Línea C del metro, una de ellas bajo el Coliseo, donde el transporte moderno convive con vestigios romanos

  • 16
  • Diciembre
    2025

Roma, la capital italiana, inauguró este martes dos nuevas estaciones de la Línea C del metro, una de ellas ubicada a gran profundidad bajo el Coliseo, en un proyecto que combina movilidad urbana y arqueología a gran escala.

Un viaje entre ruinas y tecnología

La estación situada junto al emblemático anfiteatro permite a usuarios y turistas observar piezas arqueológicas halladas durante la excavación como cerámicas, pozos de piedra, estructuras de baños romanos y restos de una vivienda del siglo I.

Pantallas informativas muestran el proceso de construcción y los hallazgos encontrados bajo tierra.

Dos décadas de obra y miles de millones

La Línea C del metro romano lleva más de 20 años en desarrollo. Entre retrasos administrativos, falta de recursos y excavaciones obligadas por el patrimonio histórico, el proyecto ha sido uno de los más complejos de Europa.

El costo total de las 31 estaciones alcanzará unos 7 mil millones de euros, de las cuales ya opera cerca del 75 por ciento.

metro-roma-coliseo.jpg

Porta Metronia y un cuartel romano

La segunda estación inaugurada fue Porta Metronia, a 30 metros de profundidad, ahi se descubrió un antiguo cuartel militar del siglo II, además de una casa con frescos y mosaicos bien conservados.

Cabe señalar que parte del espacio se convertirá en un museo subterráneo abierto al público.

Excavaciones con precisión quirúrgica

Los trabajos han requerido técnicas especiales, como congelar el suelo para estabilizarlo y muros de concreto temporales que se retiran conforme avanza la excavación. Hasta ahora se han recuperado más de 500 mil artefactos arqueológicos.

Cuando esté terminada en 2035, la Línea C tendrá 29 kilómetros de extensión y podrá transportar hasta 800 mil pasajeros diarios.

Para residentes y turistas, significará una alternativa eficiente para moverse por el centro histórico de Roma y evitar el caótico tráfico de superficie.


Comentarios

Etiquetas:
