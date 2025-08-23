India mantiene negociación de acuerdo comercial con EUA

Las negociaciones comerciales entre India y Estados Unidos siguen su curso, pero con "líneas rojas" marcadas por Nueva Delhi, en un contexto de tensiones por el aumento de aranceles estadounidenses a productos indios.

Así lo afirmó el ministro de Relaciones Exteriores de la India, Subrahmanyam Jaishankar, quien destacó la importancia de proteger a los agricultores y pequeños productores del país.

Jaishankar indicó en un foro que, aunque las conversaciones no se han suspendido, India no cederá en sus principios.

"Tenemos algunas líneas rojas. Las negociaciones siguen en curso, en el sentido de que nadie ha dicho que se suspendan", declaró el canciller.

Estas declaraciones surgen en un momento de incertidumbre, ya que una fuente anónima sugirió que la sexta ronda de negociaciones para un Acuerdo de Comercio Bilateral (BTA), prevista para finales de agosto, podría ser pospuesta.

La tensión se intensificó tras la decisión de Washington de aumentar los aranceles a productos indios en un 50%. La primera ronda de aranceles, del 25%, se implementó el 7 de agosto, con una segunda ronda prevista para el 27 de agosto.

Estados Unidos justifica estas medidas punitivas basándose en la continua compra de petróleo ruso por parte de la India, una práctica que aumentó significativamente desde la invasión de Ucrania en 2022. India se ha convertido en uno de los principales compradores de crudo ruso con descuento, lo que genera fricciones en las relaciones diplomáticas.

Pese a este escenario, las exportaciones indias a EUA aumentaron un 21.6% entre abril y julio, alcanzando los $33,530 millones. Ambos países se han fijado la meta de duplicar su comercio bilateral hasta los $500,000 millones para 2030, una cifra que, bajo las circunstancias actuales, podría ser difícil de alcanzar.

