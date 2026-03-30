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Internacional

Roban más de 400,000 chocolates KitKat en Europa

El botín, con un peso cercano a las 12 toneladas, pertenecía a la empresa Nestlé desapareció mientras era transportado por carretera desde Italia hacia Polonia

  • 30
  • Marzo
    2026

Un insólito robo sacudió la industria alimentaria en Europa este lunes cuando un cargamento con más de 400,000 barras de chocolate KitKat desapareció mientras era transportado por carretera desde Italia hacia Polonia. El botín, con un peso cercano a las 12 toneladas, pertenecía a la empresa Nestlé y no se ha conseguido recuperar la mercancía hasta el momento.

De acuerdo con información oficial, el camión cubría una ruta entre una fábrica ubicada en el centro de Italia y su destino final en Polonia cuando fue interceptado. Hasta ahora, ni el vehículo ni la mercancía han sido recuperados, y las autoridades continúan con las investigaciones en coordinación con los responsables logísticos.

La compañía detalló que el cargamento incluía exactamente 413,793 barras, cada una identificable mediante códigos de lote impresos en su empaque. Por ello, han pedido a distribuidores y consumidores reportar cualquier producto sospechoso que coincida con estos registros.

Este incidente no es aislado. Reportes recientes de organizaciones internacionales señalan que los robos de mercancía en tránsito van en aumento en Europa, con métodos cada vez más sofisticados. El caso del chocolate pone en evidencia una problemática que afecta tanto a grandes corporaciones como a pequeñas empresas.

Con un toque de humor, un portavoz comentó que, aunque la marca siempre ha invitado a “tomarse un respiro” con sus productos, en esta ocasión los delincuentes llevaron el mensaje demasiado lejos. Sin embargo, también subrayó la gravedad del delito y su impacto en la cadena de suministro.

A pesar del robo, la empresa aseguró que no existe ningún riesgo para los consumidores y que el abastecimiento del producto no se ha visto comprometido.

Curiosamente, no es la primera vez que el chocolate se convierte en protagonista de un gran atraco en la región. En 2023, un hombre en Reino Unido fue condenado a prisión tras sustraer cerca de 200,000 huevos de chocolate, un producto altamente popular durante la temporada de Pascua.


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