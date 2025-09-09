Maduro adelanta Navidad para octubre; busca fomentar 'felicidad'

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, volvió a decretar el adelanto de la Navidad al primero de octubre de 2025, como una medida que repite con fines económicos y políticos.

Durante la emisión de su programa, el mandatario declaró que utilizarían la misma "fórmula" debido a los resultados favorables para la economía, la cultura, la alegría, la felicidad.

En 2024, Maduro adelantó la festividad tras una reelección polémica denunciada como fraudulenta por la oposición y organismos internacionales.

También se ha aplicado en otros años, como 2020 y 2021, en situaciones de crisis: la pandemia, apagones o tensiones políticas.

El decreto presidencial que adelanta la Navidad para utilizar un ícono cultural y religioso con fines de cohesión social, alivio económico temporal y manejo simbólico de crisis políticas.

