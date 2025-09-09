Cerrar X
Internacional

Maduro tilda de 'mala película' oferta de recompensa de EUA

Maduro calificó como una 'película repetida y mala' el ofrecimiento de EUA de pagar 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto

  • 09
  • Septiembre
    2025

El presidente de Venezuela, Nicolás Maduro, calificó como una “película repetida y mala” el ofrecimiento del Gobierno de Estados Unidos de pagar 50 millones de dólares por información que conduzca a su arresto.

En agosto, la fiscal general estadounidense, Pam Bondi, anunció que la recompensa se duplicaba de 25 a 50 millones de dólares, lo que provocó la reacción del mandatario venezolano.

“El ofrecimiento es una película repetida, una mala película de un cowboy que fracasó en el pasado”, declaró Maduro en una entrevista con el exmandatario ecuatoriano Rafael Correa, transmitida por la cadena RT y difundida por la estatal Venezolana de Televisión.

El líder venezolano advirtió además que “invadir Venezuela sería una locura”, aunque aseguró que la población y las fuerzas militares están preparadas para defender el territorio nacional.

El Gobierno estadounidense ha reforzado su presencia militar en el sur del Caribe, como parte de operaciones contra los cárteles de la droga, lo que Caracas percibe como una amenaza directa.


