Más de 1,700 desplazados por lluvias República Dominicana

Durante las últimas horas, intensas lluvias provocaron que varias regiones de República Dominicana sufrieran de severas inundaciones, lo que provocó el desplazamiento de más de 1,700 personas.

Dichas precipitaciones provocadas por una onda tropical con potencia ciclónico, provocaron el desborde de caudales y ríos.

Por esta situación, la provincia de Rosario emitió alerta roja en 30 de los 32 provincias del país, luego de que sus habitantes se vieran sorprendidos durante la jornada nocturna por las inundaciones.

Gran parte de las personas desplazadas por este fenómeno natural fueron resguardadas en un albergue.

De acuerdo con el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, 110 viviendas de la provincia de Azua resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Tabaré.

La jornada laboral fue suspendida por las fuertes precipitaciones, así como las clases en las escuelas públicas.

El presidente Luis Abinader informó que se llevó a cabo la activación de los organismos de emergencia para proteger a la población.

Además, instó a la ciudadanía a seguir recomendaciones oficiales y mantenerse actualizados sobre los informes emitidos a través de los medios de comunicación.

Uno de los episodios más graves registrados en el país ocurrió a finales de 2023, cuanbdo al menos 20 personas perdieron la vida a causa de las torrenciales lluvias que afectaron varias regiones del país, incluyendo la capital.

Comentarios