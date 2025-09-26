Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_09_26_T160143_232_3e73c67a02
Internacional

Más de 1,700 desplazados por lluvias República Dominicana

Autoridades emitieron alerta roja en 30 de las 32 provincias que conforman la isla, debido a los desbordamientos de ríos y arroyos cercanos a sus viviendas

  • 26
  • Septiembre
    2025

Durante las últimas horas, intensas lluvias provocaron que varias regiones de República Dominicana sufrieran de severas inundaciones, lo que provocó el desplazamiento de más de 1,700 personas.

Dichas precipitaciones provocadas por una onda tropical con potencia ciclónico, provocaron el desborde de caudales y ríos.

Por esta situación, la provincia de Rosario emitió alerta roja en 30 de los 32 provincias del país, luego de que sus habitantes se vieran sorprendidos durante la jornada nocturna por las inundaciones.

Gran parte de las personas desplazadas por este fenómeno natural fueron resguardadas en un albergue. 

De acuerdo con el informe preliminar del Centro de Operaciones de Emergencias, 110 viviendas de la provincia de Azua resultaron afectadas tras el desbordamiento del río Tabaré.

La jornada laboral fue suspendida por las fuertes precipitaciones, así como las clases en las escuelas públicas.

El presidente Luis Abinader informó que se llevó a cabo la activación de los organismos de emergencia para proteger a la población. 

Además, instó a la ciudadanía a seguir recomendaciones oficiales y mantenerse actualizados sobre los informes emitidos a través de los medios de comunicación.

Uno de los episodios más graves registrados en el país ocurrió a finales de 2023, cuanbdo al menos 20 personas perdieron la vida a causa de las torrenciales lluvias que afectaron varias regiones del país, incluyendo la capital.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Whats_App_Image_2025_09_25_at_3_21_49_PM_704bd42655
Colapsan calles de Reynosa tras minutos de lluvia intensa
EH_UNA_FOTO_22_5fe49b8e99
Tifón Ragasa deja 17 muertos en Taiwán y golpea China
EH_UNA_FOTO_aa5785f508
Exigen solución a inundaciones en Tampico y Madero
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T072025_856_81808f0fe6
Reconocen importancia del Tec de Saltillo en formación académica
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071530_187_fd912b6962
Anuncian inversión de $15 mdp para mobiliario en escuelas
EH_UNA_FOTO_2025_09_27_T071252_410_9df9d6d503
Saltillo renueva anualmente 1% de su red de agua potable
publicidad

Más Vistas

93ac097e_d3cb_46c2_ba79_0660ea2e1f37_c58098255f
Confirman conexión entre Tren del Norte y Línea 4 del Metro
Whats_App_Image_2025_09_25_at_12_52_50_AM_247b75532d
Caso del quarterback Mirko Martos llegaría a tribunales
Whats_App_Image_2025_09_26_at_1_18_39_AM_dce05ce1f2
Se va la ciclovía de Miguel Treviño en San Pedro
publicidad
×