Misisipi envía 200 soldados más a la capital de EUA

El Gobierno de Misisipi anunció el despliegue de 200 soldados de su Guardia Nacional hacia Washington, D.C., con el fin de respaldar la estrategia de militarización impulsada por el presidente Donald Trump bajo el argumento de combatir el crimen en la capital estadounidense.

Con esta medida, Misisipi se convierte en el cuarto estado gobernado por republicanos en sumarse al esfuerzo presidencial, tras los anuncios de Virginia Occidental, Ohio y Carolina del Sur, que en conjunto ofrecieron 750 elementos durante el fin de semana. En total, ya son 950 los refuerzos provenientes de esos estados.

El gobernador de Misisipi, Tate Reeves, defendió la decisión asegurando que “el crimen está fuera de control en Washington” y que “los estadounidenses merecen una ciudad capital segura de la que puedan estar orgullosos”. En un comunicado, agregó que el despliegue busca “devolver la ley y el orden a la capital de nuestra nación”.

Estos efectivos se sumarán a los cerca de 800 miembros de la Guardia Nacional activados la semana pasada, cuando Trump declaró una “Emergencia de Seguridad Pública” en el Distrito de Columbia. Desde entonces, la ciudad ha experimentado un aumento notable de la presencia de fuerzas federales, incluidos agentes del FBI, la DEA y el ICE, quienes han realizado decenas de arrestos por posesión de armas, delitos comunes y casos migratorios.

La medida ha generado fricciones con las autoridades locales. La alcaldesa de Washington, Muriel Bowser, del Partido Demócrata, presentó el viernes una demanda contra el Gobierno federal, acusando a Trump de una “toma hostil” de la Policía del Distrito. La querella sostiene que el mandatario ha rebasado sus atribuciones al intervenir en la seguridad de la capital, que desde 1973 cuenta con un régimen de autogobierno regulado por la Ley de Autonomía.

Comentarios