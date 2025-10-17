Confirman muerte de tres mexicanos en accidente aéreo en Michigan

La Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó sobre un accidente aéreo ocurrido el pasado jueves 16 de octubre en el condado de Clinton, Michigan, donde una aeronave privada con matrícula mexicana se desplomó, causando la muerte de tres personas de nacionalidad mexicana.

El Consulado de México en Detroit activó su protocolo de emergencia y estableció contacto con el Departamento de Policía de Bath y otras autoridades locales para colaborar en las investigaciones y brindar asistencia consular a los familiares de las víctimas.

Según reportes preliminares, la aeronave ejecutiva Hawker 800XP, con matrícula XA-JMR y presuntamente registrada en México, se estrelló cerca de las 17:00 horas en una zona rural de Bath Township.

Los tres ocupantes fueron hallados sin vida tras el impacto.

Por su parte la Administración Federal de Aviación (FAA) y las autoridades locales ya se encuentran realizando las investigaciones correspondientes para determinar las causas del accidente, mientras que la SRE expresó sus condolencias y confirmó que apoyará la repatriación de los cuerpos y el acompañamiento a los familiares.

#ULTIMAHORA | 🇺🇸 | Tres personas murieron tras el accidente de una avioneta en Bath Township, Michigan, la noche del jueves, informaron las autoridades locales.#EEUU #Michigan #AccidenteAéreo #ÚltimaHora pic.twitter.com/u0dgiTOEOT — Quesdilla de Verdades Youtube (@QuesaVerdadess) October 17, 2025

Así ocurrió el accidente aéreo en el condado de Clinton

El accidente se registró la tarde de este jueves 16 de octubre, cuando una aeronave ejecutiva Hawker 800XP con matrícula mexicana XA-JMR se desplomó en una zona rural de Bath Township, en el condado de Clinton, Michigan.

De acuerdo con el reporte del Departamento de Policía local, el avión cayó cerca de las 17:00 horas en las inmediaciones de Clark Road y Peacock Road.

Tras el accidente, equipos de emergencia acudieron al lugar, donde confirmaron la presencia de tres personas a bordo, todas de nacionalidad mexicana, que perdieron la vida tras el impacto.

Autoridades de la Administración Federal de Aviación (FAA) y del Departamento de Bomberos participaron en las labores de rescate y acordonaron la zona del siniestro.

Hasta el momento, no se han revelado las causas del desplome, aunque datos preliminares indican que la aeronave descendió bruscamente desde más de 14 mil pies de altura en menos de un minuto.

Comentarios