Muere hombre al ser succionado por motor de avión en Italia

Un hombre de aproximadamente 35 años, de nacionalidad italiana, falleció este martes en el aeropuerto de Milán Bérgamo – Orio al Serio, tras ser succionado por el motor de un avión Airbus A319 de la aerolínea Volotea que se preparaba para despegar hacia Oviedo, España.

El incidente ocurrió alrededor de las 10:00 hora local, cuando el hombre accedió sin autorización a la pista, posiblemente a través de una puerta de seguridad en la zona de entrega de equipajes, y corrió hacia la aeronave.

“Estamos investigando informaciones de un incidente que involucra nuestro vuelo V73511 BGY-OVD, que ocurrió en tierra después de que el embarque fue completado y listo para la salida. Estamos al tanto de que una persona ha sufrido heridas graves relacionadas con el motor de la aeronave”, se limitó a confirmar la aerolínea en su cuenta de X.

A person has been sucked into an aircraft engine on the taxiway at Milan Bergamo Airport in Italy on Tuesday morning, the country's media reported.



