Crucero con brote de hantavirus llega a Holanda para desinfección

El crucero MV Hondius, escenario del primer brote conocido de hantavirus registrado en una embarcación turística, arribó este lunes al puerto de Rotterdam, en Países Bajos, donde será sometido a un proceso de desinfección y cuarentena bajo estrictas medidas sanitarias.

La llegada del barco al mayor puerto de Europa puso en marcha un amplio operativo de salud pública, luego de que el brote dejara hasta ahora al menos tres personas fallecidas y once casos reportados, nueve de ellos confirmados por la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Un operativo sanitario en el puerto de Rotterdam

El barco llegó con 25 tripulantes y dos profesionales médicos a bordo, después de que los pasajeros desembarcaran días antes en Tenerife, España.

A su arribo, personal especializado ingresó al crucero utilizando trajes herméticos de protección sanitaria, mientras en el muelle fueron instalados contenedores blancos destinados al aislamiento temporal de parte de la tripulación.

Las autoridades sanitarias neerlandesas informaron que los trabajadores del barco permanecerán en cuarentena y serán sometidos a pruebas médicas periódicas.

“Por suerte, hasta ahora la tripulación no ha sufrido síntomas”, explicó Yvonne van Duijnhoven, directora de salud pública en Rotterdam.

La funcionaria detalló que los tripulantes serán examinados al llegar y posteriormente cada semana durante el periodo de aislamiento.

Descontaminación total del crucero

Una vez que todas las personas abandonen el navío, comenzará el proceso de descontaminación total del MV Hondius, el cual podría extenderse durante tres días.

Las autoridades sanitarias revisarán posteriormente las condiciones del barco antes de autorizar nuevamente su operación.

Van Duijnhoven aseguró que el riesgo para la población es mínimo gracias a los protocolos implementados.

“Tenemos protocolos muy estrictos para evitar que el virus pase del barco al mundo exterior”, afirmó.

Pese al incidente, la empresa holandesa propietaria del crucero confirmó que mantiene su calendario operativo y prevé realizar un nuevo viaje por el Ártico a finales de mayo.

Actualmente, unas dos docenas de personas relacionadas con el crucero permanecen bajo cuarentena en Países Bajos, mientras otros pasajeros continúan bajo observación médica en Estados Unidos, Canadá y Francia.

Las autoridades estadounidenses informaron que 18 ciudadanos se encuentran aislados en centros especializados para enfermedades infecciosas peligrosas.

En Canadá, uno de los pasajeros aislados dio positivo recientemente, según confirmaron las autoridades sanitarias de ese país.

Mientras que en Francia, un pasajero continúa hospitalizado en cuidados intensivos, aunque autoridades médicas descartaron que actualmente esté conectado a un pulmón artificial, como se había informado inicialmente.

El virus detectado coincide con cepas de Sudamérica

El Instituto Pasteur de Francia informó que logró secuenciar completamente el virus Andes detectado en uno de los pasajeros del crucero.

Los especialistas concluyeron que la cepa coincide con variantes previamente identificadas en Sudamérica y, hasta ahora, no existen señales de mutaciones que aumenten su transmisibilidad o peligrosidad.

Las autoridades sanitarias consideran que las primeras personas contagiadas habrían estado expuestas durante una visita a Sudamérica antes del viaje marítimo.

Entre los fallecidos figura una pareja neerlandesa que, según las investigaciones preliminares, habría sido de las primeras en contraer el virus.

Comentarios