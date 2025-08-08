Muere Jim Lovell, héroe del Apolo 13, a los 97 años

El exastronauta de la NASA Jim Lovell, célebre por comandar la misión Apolo 13 que en 1970 sobrevivió a un fallo crítico en el espacio, falleció a los 97 años en Illinois, Estados Unidos.

La noticia fue confirmada este viernes por la agencia espacial estadounidense.

Lovell viajó cuatro veces al espacio, pero su nombre quedó grabado en la historia por el Apolo 13, cuyo alunizaje fue abortado tras la explosión de un tanque de oxígeno pocos días después del despegue.

Desde ese momento, su temple y liderazgo fueron cruciales para guiar a la tripulación de regreso a salvo a la Tierra.

Fue él quien transmitió a la base la frase: “Ok, Houston, hemos tenido un problema aquí”, que con el tiempo se popularizó como “Houston, tenemos un problema”.

Reconocimiento de la NASA

En un comunicado, la NASA expresó:

“El carácter y la valentía inquebrantable de Jim ayudaron a nuestra nación a llegar a la Luna y transformaron una posible tragedia en un éxito del que aprendimos muchísimo. Lamentamos su fallecimiento al tiempo que celebramos sus logros”.

La agencia subrayó que su serenidad bajo presión y su capacidad para innovar en medio de la crisis inspiraron las misiones que vinieron después.

A statement from the family of Apollo astronaut Jim Lovell on his passing:



"We are saddened to announce the passing of our beloved father, USN Captain James A. "Jim" Lovell, a Navy pilot and officer, astronaut, leader, and space explorer. He was 97.



We are enormously proud of… pic.twitter.com/rz6kbvJ9oa — NASA (@NASA) August 8, 2025

De la vida real a la pantalla grande

La hazaña de Lovell y su tripulación fue inmortalizada en la película Apolo 13 (1995), protagonizada por Tom Hanks, que llevó la historia a millones de espectadores y reforzó el legado del comandante como un símbolo de coraje.

Con su partida, el mundo despide a uno de los grandes héroes de la exploración espacial, cuya vida demostró que incluso en el vacío del espacio, la esperanza y la determinación pueden abrir camino de regreso a casa.

Comentarios