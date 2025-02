Muere joven tras inyectarse restos de mariposa en Brasil

Un adolescente de 14 años perdió la vida luego de inyectarse una mezcla de agua con restos de una mariposa.

El joven, identificado como Davi Nunes Moreira, estuvo hospitalizado por más de una semana antes de fallecer el 12 de febrero en el Hospital General de Vitória da Conquista, en el estado de Bahía.

Sin embargo, aún se desconocen las razones por las cuales el menor decidió realizar este experimento.

Su padre, quien reveló los detalles del trágico suceso, explicó que el joven compró una jeringa en una farmacia, aplastó la mariposa, la trituró, la mezcló con agua e inyectó el líquido en su cuerpo.

Davi Nunes Moreira, 14, of Planalto, Brazil, is believed to have died after injecting himself with butterfly remains mixed with water as part of a bizarre online challenge



Davi told medics he went to a… pic.twitter.com/nsdcYg5Snt