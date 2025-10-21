Mujeres gobernarán Japón; Sanae, Satsuki y Kimi al frente

Sanae Takaichi asumió como primera ministra de Japón el 21 de octubre de 2025, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar ese cargo en la historia del archipiélago nipón.

En su nuevo Ejecutivo, el número de ministras se mantiene igual que en el gabinete de su antecesor, Shigeru Ishiba (es decir dos mujeres), y muy por debajo del récord de cinco mujeres en un gabinete de 20 miembros que registró Fumio Kishida durante su mandato (2021-2024).

Mujeres al frente de carteras clave

Satsuki Katayama fue nombrada ministra de Finanzas, siendo la primera mujer en ese puesto en Japón.

La designación cobra una importancia especial ya que Japón se enfrenta a una inflación persistente y a la fuerte depreciación de su moneda frente al dólar.

Kimi Onoda quedó al frente del nuevo ministerio de Seguridad Económica (y además como ministra de políticas vinculadas a extranjeros), convirtiéndose también en una de las dos únicas mujeres del gabinete de Takaichi.

Distribución del poder entre veteranos del partido

El resto de los puestos de mayor peso han sido asignados a figuras consolidadas dentro del Liberal Democratic Party (LDP):

Minoru Kihara fue nombrado portavoz del Gobierno (Chief Cabinet Secretary).

Toshimitsu Motegi mantiene la cartera de Exteriores, que ya ocupaba durante el gabinete de Ishiba. Esta continuidad favorece estabilidad política tras el cambio de mando.

Contexto y datos extra

Takaichi, de 64 años, ha sido descrita como una figura ultraconservadora y nacionalista. Admiradora de la ex primera ministra británica Margaret Thatcher, es vista como heredera del estilo de Shinzō Abe.

En cuanto a política económica, había prometido recortes del impuesto sobre la renta y transferencias de efectivo a los hogares, además de un aumento del gasto público para reactivar la economía.

Su formación política la trae del ala más conservadora del LDP, de corte nacionalista, con posiciones tradicionales en temas sociales como los apellidos tras el matrimonio o la sucesión imperial.

La moneda japonesa (el yen) se encuentra depreciándose frente al dólar, lo que añade una presión adicional sobre la nueva ministra de Finanzas y su cartera.

El cambio de gabinete ocurre en un momento de incertidumbre política: el LDP había perdido parte de su base tradicional de apoyo y necesitó forjar nuevos aliados para mantener el gobierno.

En resumen: Takaichi rompe un viejo techo al convertirse en la primera mujer primer ministra de Japón. Además, la designación de Katayama y Onoda marca un hito en cuanto a mujeres al frente de carteras estratégicas, sobre todo en un momento de retos económicos importantes para el país.

