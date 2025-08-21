Ordenan desmantelar Alligator Alcatraz dentro de 60 días

Una jueza federal de Estados Unidos ordenó este jueves el desmantelamiento del centro de detención migratoria de Alligator Alcatraz en Miami, dentro de un plazo de 60 días.

Además, se impidió el ingreso de nuevos migrantes al centro de detención, después de considerar una demanda de grupos ambientalistas.

La jueza Kathleen Williams del Distrito Sur de Florida falló de forma parcial a favor de los grupos ambientales Friends of The Everglades y Center for Biological Diversity, además de la tribu Miccosukee, que exigían el cierre completo e inmediato del lugar por sus daños a la zona natural de los Everglades.

La orden prohíbe la instalación de cualquier infraestructura adicional como tiendas de campaña, dormitorios, edificios u oficinas, así como pavimentar, excavar o cercar el sitio.

Alligator Alcatraz fue abierto el pasado 3 de julio en un aeropuerto abandonado en Miami tras una visita del presidente de Estados Unidos, Donald Trump.

También se impide "traer a cualesquiera personas adicionales al sitio que no estuvieran ya detenidas en el sitio al momento de la orden", aunque no prohíbe modificar ni reparar la infraestructura ya existente.

Después de que transcurran los 60 días, las autoridades deberán desinstalar el cercado para permitir el paso de la tribu Miccosukee, que pertenece a la zona, además de remover la iluminación industrial del lugar y retirar las instalaciones de gas, drenaje y desechos del proyecto impulsado por el gobernador de Florida, el republicano Ron DeSantis.

Según la División de Gestión de Emergencias de Florida (DEM), con esto se busca frenar por razones ambientales el centro, el cual cuenta con capacidad para 2,000 personas y el cual tenía planes de expansión para aumentar su capacidad a 4,000.

Además, de acuerdo con la DEM, el centro se construyó en un área natural con 36 especies endémicas amenazadas como panteras, cigüeñas, caimanes y cocodrilos.

"Esta es una victoria emblemática para los Everglades e incontables estadounidenses que creen que las especies en peligro deben protegerse, no explotarse", declaró Eve Samples, directora ejecutiva de Friends of the Everglades, en un pronunciamiento.

La orden se anticipaba desde la mañana de este jueves, cuando el congresista demócrata Maxwell Frost, representante de Orlando, aseguró que solo quedan 336 migrantes en el centro tras recorrerlo, un tercio de la cantidad que había hace semanas.

Esta es una demanda distinta a la que interpusieron, por razones migratorias, defensores liderados por la Unión Estadounidense por las Libertades Civiles (ACLU) que representan a migrantes detenidos por denuncias de violaciones a sus derechos humanos.

Pese al fallo, se espera que la batalla judicial continúe, pues el gobernador DeSantis y el fiscal general de Florida, James Uthmeier, han cuestionado la legitimidad de la jueza, quien fue nominada por el expresidente demócrata Barack Obama (2009-2017).

