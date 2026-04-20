Pakistán, lista para negociaciones por conflicto en Medio Oriente

Pakistán paralizó su capital este lunes con el cierre total de oficinas y escuelas en su zona diplomática, para acoger una posible segunda ronda de contactos entre Estados Unidos e Irán, a solo 48 horas de que expire el alto al fuego pactado el pasado 7 de abril.

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El ministro del Interior pakistaní, Mohsin Naqvi, se reunió con la jefa de la misión de Estados Unidos, para ultimar un dispositivo de seguridad que mantiene restringido el movimiento en la "Zona Roja", un perímetro blindado que concentra las embajadas, las principales sedes del Gobierno y las residencias oficiales de los mandatarios pakistaníes.

"Se han dispuesto medidas especiales para todos los invitados", afirmó Naqvi.

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, amenazó con destruir cada central eléctrica y cada puente si no se acepta el acuerdo. Mientras que Irán descartó una nueva ronda de diálogo con Estados Unidos.

Irán descarta nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

Irán afirmó este lunes que por el momento no tiene planes de participar en una nueva ronda de negociaciones con Estados Unidos, país que anunció que enviará hoy a su equipo negociador a Pakistán.

“Por el momento, no tenemos planes para la próxima ronda de negociaciones y no se ha tomado ninguna decisión al respecto”, dijo en una rueda de prensa el portavoz del Ministerio de Exteriores iraní, Ismail Bagaei. Aquí te presentamos la nota completa: Irán descarta nueva ronda de diálogo con Estados Unidos

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