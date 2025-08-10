Cerrar X
Papa pide a gobernantes no ignorar 'el deseo universal de paz'

El papa León XIV instó a los gobernantes a ser conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones

El papa León XIV, en su mensaje durante el rezo del Ángelus en la Plaza de San Pedro el 10 de agosto, instó a los gobernantes a ser conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones, sin ignorar las necesidades de los más vulnerables ni el anhelo universal de paz.

“Queridos hermanos y hermanas, sigamos orando por el fin de la guerra”, dijo el pontífice estadounidense asomado a la ventana del palacio pontificio ante cientos de fieles congregados en la plaza de San Pedro.

En el contexto del 80 aniversario de los bombardeos de Hiroshima y Nagasaki, destacó el rechazo global a la guerra como solución a conflictos.

Y agregó: “Quienes toman las decisiones deben ser siempre conscientes de su responsabilidad por las consecuencias de sus decisiones en las poblaciones, sin ignorar las necesidades de los más vulnerables ni el anhelo universal de paz”.

Felicitó a Armenia y Azerbaiyán por su reciente declaración de paz, deseando estabilidad duradera en el Cáucaso, y expresó preocupación por la violencia en Haití, pidiendo la liberación de rehenes y apoyo internacional para la paz.

Durante su reflexión antes del ángelus, León XIV se encomendó a la María para que “nos ayude a ser, en un mundo marcado por tantas divisiones, centinelas de la misericordia y de la paz, como nos enseñó San Juan Pablo II y como nos mostraron de manera tan hermosa los jóvenes que vinieron a Roma para el Jubileo”.


