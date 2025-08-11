Cerrar X
EH_UNA_FOTO_2025_08_11_T094754_959_36a6a35d2b
Internacional

Presidentes de México y Guatemala se reunirán para temas claves

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció este lunes que se reunirá con su par mexicana Claudia Sheinbaum por primera vez para tratar temas claves

  • 11
  • Agosto
    2025

El presidente guatemalteco Bernardo Arévalo anunció este lunes que se reunirá con su par mexicana Claudia Sheinbaum por primera vez para tratar temas como energía, migración, seguridad y conexión ferroviaria.

El viernes dos citas convocarán a los mandatarios en la frontera entre ambos países, dijo Arévalo en su conferencia de prensa semanal. La primera por la mañana en Flores Petén, en Guatemala, para hablar sobre temas binacionales. Ambos mandatarios mantienen alianzas frente a amenazas como deportaciones masivas. Posteriormente viajarán a Calakmul Campeche, en México, para realizar un encuentro trilateral al que se unirá el primer ministro de Belice, Johnny Briceño.

"Estamos en un momento de gran colaboración entre el pueblo de Guatemala y el pueblo de México. Al trabajo conjunto y en diversas áreas que venimos desarrollando se suma el encuentro fronterizo", explicó Arévalo.

En la conferencia también participó el canciller Carlos Martínez, quien habló de la agenda a tratar en la reunión y mencionó, entre otros temas, la interconexión ferroviaria.

Arévalo se refirió al tren transoceánico que en México llega hasta Ciudad Hidalgo y conecta del lado de Guatemala con la ciudad de Tecún Umán. “Una de las líneas ferroviarias que Guatemala estará trabajando en el marco de la recuperación del sistema ferroviario del país”, dijo el presidente guatemalteco.

Otro tema a tratar será la propuesta de México sobre la ampliación del Tren Maya para fomentar el transporte de carga y personas. Arévalo ha dicho que el mismo no podrá pasar por áreas protegidas por ley y aún se discute cómo puede participar Guatemala.

Martínez dijo que con Belice se tratará un proyecto ambiental que beneficiará a los tres países.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_DOS_FOTOS_588144c923
Anuncia Putin posible reunión con Trump la próxima semana
EH_UNA_FOTO_78_384fdf8fe0
Casa Blanca elogia a Sheinbaum y extiende prórroga arancelaria
Aplicacion_de_nuevo_cobro_a_visas_estadounidenses_ya_impacta_a_comercios_fronterizos_7292df0bca
Nuevo cobro a visas estadounidenses ya impacta a comercios
publicidad

Últimas Noticias

sheinbaum_monreal_adan_e1a995b000
Alista Sheinbaum reunión con Ricardo Monreal y Adán Augusto
EH_UNA_FOTO_25b668d75a
México recibió más de 8 millones de turistas en junio: Inegi
fundacion_uefa_gaza_ninos_130c7ddb52
Fundación UEFA amplía su red de ayuda humanitaria en Gaza
publicidad

Más Vistas

lluvia123_1c986e046d
Protección Civil alerta por fuertes lluvias y vientos en NL
2606506_2018100872801620787600982351_2ef79cf986
Fallece actor Juan Carlos Ramírez a los 38 años de edad
Copia_de_Copy_of_PLANTILLAS_WEB_DIC_2_5f04d376a9
Aeropuerto de la CDMX termina inundado por intensas lluvias
publicidad
×