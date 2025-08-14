Putin llega a Magadán, en oriente ruso, previo a cumbre con Trump

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó este viernes —tiempo local— en la ciudad de Magadán, en el oriente de Rusia, desde donde tomará un vuelo para llegar a Alaska y tener una reunión con su similar estadounidense, Donald Trump.

El Krembil detalló que el mandatario ruso aprovechará la escala a la ciudad oriental para reunirse con su gobernador, Serguéi Nósov, con quien visitará una fábrica industrial.

Ambos presidentes se reunirán este viernes en Anchorage para dialogar sobre la crisis en Ucrania, además de otros temas.

Este será el primer encuentro personal entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos estuvieron presentes en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

Además, esta será la primera vez en casi una década que un presidente de Rusia pise suelo estadounidense. Siendo en 2015 cuando Putin visitó Nueva York para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.

