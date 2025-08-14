Cerrar X
inter_putin_magadan_0332453439
Internacional

Putin llega a Magadán, en oriente ruso, previo a cumbre con Trump

Ambos presidentes se reunirán este viernes en Anchorage, Alaska para dialogar sobre la crisis en Ucrania, además de otros temas

  • 14
  • Agosto
    2025

El presidente de Rusia, Vladímir Putin, aterrizó este viernes —tiempo local— en la ciudad de Magadán, en el oriente de Rusia, desde donde tomará un vuelo para llegar a Alaska y tener una reunión con su similar estadounidense, Donald Trump.

El Krembil detalló que el mandatario ruso aprovechará la escala a la ciudad oriental para reunirse con su gobernador, Serguéi Nósov, con quien visitará una fábrica industrial.

Ambos presidentes se reunirán este viernes en Anchorage para dialogar sobre la crisis en Ucrania, además de otros temas.

Este será el primer encuentro personal entre Putin y Trump desde 2019, cuando ambos estuvieron presentes en el marco de la cumbre del G20 en Japón.

Además, esta será la primera vez en casi una década que un presidente de Rusia pise suelo estadounidense. Siendo en 2015 cuando Putin visitó Nueva York para participar en el debate anual de la Asamblea General de la ONU.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

Se_reunen_Trump_y_Putin_para_frenar_guerra_en_Ucrania_84aa817305
Se reúnen Trump y Putin para frenar guerra en Ucrania
EH_CONTEXTO_2025_08_15_T095422_420_a07c8bbeec
Hillary Clinton, dispuesta a nominar a Trump al Nobel de la Paz
trump_alaska_6524d0f2e5
Trump viaja a Alaska para reunirse con Putin; buscará tregua
publicidad

Últimas Noticias

Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_33_42_PM_2_798b993df2
'Ramos Arizpe seguirá siendo facilitador de la inversión'
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_18_14_PM_f2b4c4c6e4
Este sábado, el primer Lechón Fest en Ramos Arizpe
Whats_App_Image_2025_08_15_at_4_45_24_PM_1_94b959f8b5
Accidente deja un lesionado en la carretera Monterrey-Saltillo
publicidad

Más Vistas

nl_trinitas_jorge_olvera_a440061325
Trínitas: crónica de un megafraude de $2,500 millones de pesos
EH_UNA_FOTO_532aa4f396
Avanza construcción del nuevo Cuartel General de Fuerza Civil
INFO_7_CONTEXTO_35bba33247
Declara médico por muerte de joven en cirugía en El Obispado
publicidad
×