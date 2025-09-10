Cerrar X
EH_UNA_FOTO_46_efdf0b6041
Internacional

Rescatan dos niños en barca abandonada frente costa de Mauritania

Los menores fueron encontrados solos y llorando, cuando las autoridades marítimas detectaron su embarcación en aguas del Mar Atlántico

  • 10
  • Septiembre
    2025

Agentes de la Guardia Costera rescataeon a dos menores que se encontraban a bordo de una barca frente a la costa nortye de Mauritania.

Los menores fueron identificados de origen senegales, de 9 y 11 años respectivamente, y se encontraban en una embarcación detectada en aguas del Mar Atlántico, crca de Nuadibú.

Servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de la barca, por lo que una patrulla marítima acudió al lugar para recuperar a los menores, quienes se encontraban solos, llorando y sin alimentos, ni agua potable.

De acuerdo con sus declaraciones, fueron abandonados por un capitán que los había embarcado inicialmente para una jornada de pesca, antes de cambiarse a otro barco en alta mar con destino a las islas Canarias, en España.

Los dos menores fueron trasladados a las instalaciones de los guardacostas para después ser entregados a las autoridades de su país.


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

marina_guerrero_droga_794d573bfc
Asegura Semar 1.6 toneladas de cocaína en Guerrero
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T132335_690_d6f00d0555
Chivas analiza la opción del joven Carlo Soldati
EH_FOTO_VERTICAL_18_f2a24e0944
Hallan cuerpo de joven desaparecido tras caer en río de Venezuela
publicidad

Últimas Noticias

reabren_pipa_gas_c0e345175e
Reabren la México-Puebla tras explosión de pipa de gas
pipa_gas_cdmx_fe2c490481
Investigan explosión de pipa de gas en CDMX que dejó 4 muertos
arena_gdl_e6ec689425
¡De primer nivel! Alista la Arena Guadalajara su gran apertura
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
EH_DOS_FOTOS_11_4c8cad6b3c
Asesinan a activista cercano a Trump; capturan a responsable
EH_UNA_FOTO_33_7edd5d2ffa
Despiden a Valverde de Rayadas tras 'Clásico Regio'
publicidad
×