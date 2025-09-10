Rescatan dos niños en barca abandonada frente costa de Mauritania

Agentes de la Guardia Costera rescataeon a dos menores que se encontraban a bordo de una barca frente a la costa nortye de Mauritania.

Los menores fueron identificados de origen senegales, de 9 y 11 años respectivamente, y se encontraban en una embarcación detectada en aguas del Mar Atlántico, crca de Nuadibú.

Servicios de emergencia fueron alertados sobre la presencia de la barca, por lo que una patrulla marítima acudió al lugar para recuperar a los menores, quienes se encontraban solos, llorando y sin alimentos, ni agua potable.

De acuerdo con sus declaraciones, fueron abandonados por un capitán que los había embarcado inicialmente para una jornada de pesca, antes de cambiarse a otro barco en alta mar con destino a las islas Canarias, en España.

Los dos menores fueron trasladados a las instalaciones de los guardacostas para después ser entregados a las autoridades de su país.

Comentarios