Revela Casa blanca nuevo retrato de Donald Trump

La Casa Blanca ha revelado el nuevo retrato del presidente de los Estados Unidos, Donald Trump, llega después del cuadro de su administración pasada y que al parecer no fue de su agrado.

En la nueva fotografía, se le ve a Trump con un mirada seria, mirando con un ceño fruncido y como si tratara de intimidar con el juego de luces que tiene en forma picada a su rostro.

Portando un traje de color azul, camisa blanca y corbata roja. Mismos colores que simbolizan la bandera de su país y que la acompaña en el lado derecho de su pecho.

NEW OFFICIAL PRESIDENTIAL PORTRAIT JUST DROPPED 🔥🇺🇸 pic.twitter.com/mmDIGRRJNi