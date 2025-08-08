Revela Donald Trump fecha para su reunión con Putin

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó el viernes que se reunirá el próximo viernes con el mandatario ruso, Vladímir Putin, en Alaska para discutir el fin de la guerra en Ucrania, un posible hito después de expresar frustración durante semanas por la falta de avances para detener los combates.

Hablando inicialmente con periodistas en la Casa Blanca, Trump se negó a decir exactamente cuándo o dónde se reuniría con Putin, pero que planeaba anunciar una ubicación pronto. Más tarde, en redes sociales, anunció lo que llamó una “reunión muy esperada” que ocurriría el 15 de agosto en Alaska. El Kremlin aún no ha confirmado los detalles.

Trump indicó el viernes temprano que su reunión con el presidente ruso podría ocurrir antes de cualquier discusión con el presidente ucraniano Volodymyr Zelenskyy.

“Vamos a tener una reunión con Rusia, comenzaremos con Rusia. Y anunciaremos una ubicación. Creo que la ubicación será muy popular”, indicó Trump. “Hubiera sido antes, pero supongo que hay arreglos de seguridad que desafortunadamente la gente tiene que hacer. De lo contrario, lo haría mucho más rápido. Él también. Le gustaría reunirse lo antes posible. Estoy de acuerdo con eso. Pero lo anunciaremos muy pronto”, añadió.

De llevarse a cabo, sería la primera cumbre entre Estados Unidos y Rusia desde 2021, cuando el expresidente Joe Biden se reunió con Putin en Ginebra. También sería un hito significativo para la pretensión de Trump de poner fin a la guerra en Ucrania, aunque no hay garantía de que detenga los combates, ya que Moscú y Kiev siguen muy alejados en sus condiciones para la paz.

Aun así, Trump dijo creer que "el presidente Putin quiere paz, y Zelenskyy quiere paz”. Añadió que “para ser justos con el presidente Zelenskyy, recibirá todo lo que necesita, asumiendo que logramos algo”.

Trump también dijo que un acuerdo de paz probablemente significaría que “habrá algún intercambio de territorios” entre Ucrania y Rusia, pero no proporcionó más detalles.

“Nada fácil”, indicó Trump. “Pero vamos a recuperar algo. Vamos a hacer algunos cambios. Habrá algún intercambio de territorios, para el beneficio de ambos”.

Analistas, incluidos algunos cercanos al Kremlin, han indicado que Rusia podría ofrecer ceder territorio que controla fuera de las cuatro regiones que afirma haberse anexado.

Cuestionado sobre si esta era la última oportunidad para lograr un acuerdo de paz importante, Trump dijo: “No me gusta usar el término última oportunidad”.

Exasperado porque Putin no atendió sus llamados para detener el bombardeo de ciudades ucranianas, Trump adelantó hace casi dos semanas su ultimátum para imponer sanciones adicionales a Rusia e introducir aranceles secundarios contra los países que compran petróleo ruso si el Kremlin no avanzaba hacia un acuerdo. La fecha límite era hoy viernes.

Antes de anunciar la reunión con Putin, el intento de Trump de presionar a Rusia para detener los combates no había dado frutos hasta ahora. El ejército ruso se adentra lentamente en territorio rival, mientras bombardea de forma implacable ciudades ucranianas. Rusia y Ucrania están muy alejadas en sus términos para la paz.

Soldados ucranianos dicen que están dispuestos a seguir luchando

Las fuerzas armadas ucranianas están sumidas en intensas batallas a lo largo de la línea del frente de 1,000 kilómetros (620 millas). La zona metropolitana de la ciudad de Pokrovsk, en la provincia oriental de Donetsk, es la más castigada, ya que Rusia busca abrirse paso desde allí hacia la vecina región de Dnipropetrovsk. Ucrania sufre una significativa escasez de efectivos.

También hay intensos combates en la región fronteriza de Sumy, en el norte de Ucrania, donde las tropas de Kiev enfrentan a los soldados rusos para evitar que se envíen refuerzos desde allí a Donetsk.

En Pokrovsk, Donetsk, un comandante señaló que cree que Moscú no está interesado en la paz.

“Es imposible negociar con ellos. La única opción es derrotarlos”, afirmó Buda, comandante de una unidad de drones de la Brigada Espartana, a The Associated Press. Usó sólo su nombre clave, de acuerdo con las normas del ejército ucraniano. “Me gustaría que aceptaran y que todo esto terminara, pero Rusia no lo aceptará; no quiere negociar. Así que la única opción es derrotarlos”, agregó.

En la región sureña de Zaporiyia, un comandante de obuses que responde al nombre clave de Varsovia apuntó que las tropas están decididas a frustrar la invasión de Rusia.

“Estamos en nuestra tierra, no tenemos salida”, manifestó. “Así que nos mantenemos firmes, no tenemos otra opción”.

Putin realiza varias llamadas telefónicas

El Kremlin dijo el viernes que Putin sostuvo una conversación telefónica con el presidente chino Xi Jinping, durante la cual el mandatario ruso informó a Xi sobre los resultados de su reunión a principios de esta semana con el enviado de Trump, Steve Witkoff. Funcionarios del Kremlin dijeron que Xi “expresó su apoyo para la resolución de la crisis ucraniana a largo plazo”.

Putin tiene previsto visitar China el próximo mes. China, junto con Corea del Norte e Irán, han proporcionado apoyo militar al esfuerzo bélico de Rusia, según Estados Unidos.

El primer ministro de India, Narendra Modi, dijo en X que también tuvo una llamada con Putin para hablar sobre los últimos acontecimientos en Ucrania. Trump firmó una orden ejecutiva el miércoles para imponer un arancel adicional del 25% a India por comprar petróleo ruso, algo que, según el presidente estadounidense, está ayudando a financiar la guerra de Rusia.

Putin también sostuvo conversaciones telefónicas con los mandatarios de Sudáfrica, Kazajistán, Uzbekistán y Bielorrusia, dijo el Kremlin.

Según analistas, las llamadas podrían indicar que Putin quizás quería informar a los aliados más importantes de Rusia sobre un posible acuerdo que podría alcanzarse en una cumbre con Trump.

“Significa que se ha alcanzado algún tipo de acuerdo de paz real por primera vez”, dijo Sergei Markov, un analista pro-Kremlin con sede en Moscú.

Analistas dicen que el propósito de Putin es resistir más que Occidente

Los comentarios de Trump el viernes se dieron después de que dijo que se reuniría con Putin aunque el presidente ruso no se vea con Zelenskyy. Esto avivó temores en Europa de que Ucrania pueda quedar al margen de los planes para frenar la guerra.

Los comentarios de Trump se dieron tras a una declaración de Putin de que esperaba reunirse con él incluso la próxima semana, posiblemente en los Emiratos Árabes Unidos.

El Instituto para el Estudio de la Guerra, un centro de estudios con sede en Washington, indicó en una valoración el jueves que “Putin sigue sin estar interesado en terminar su guerra y está intentando obtener concesiones bilaterales de Estados Unidos sin participar de manera significativa en un proceso de paz”.

“Putin sigue creyendo que el tiempo está del lado de Rusia y que Rusia puede resistir más que Ucrania y Occidente”, añadió.

