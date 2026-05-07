Ronald Johnson celebra golpe al narco en Kansas City

El embajador de Estados Unidos en México, Ronald Johnson, celebró este jueves el desmantelamiento de una red de narcotráfico en Kansas City que, aseguró, mantenía vínculos con organizaciones criminales mexicanas.

De acuerdo con el diplomático, la operación fue resultado de un trabajo coordinado entre el FBI en Misuri y distintas agencias federales y locales estadounidenses, como parte de la estrategia de combate al tráfico de drogas impulsada por la administración de Donald Trump.

“Este tipo de acciones fortalecen nuestra seguridad nacional y debilitan las operaciones de los cárteles”, sostuvo Johnson.

La desarticulación de una red de tráfico de metanfetamina vinculada a México por parte de la Homeland Security Task Force del @FBI en Kansas City es otro ejemplo del compromiso de @POTUS @realDonaldTrump para desmantelar a los cárteles y hacer que las redes criminales… https://t.co/k8vkoZfrT6 — Embajador Ronald Johnson (@USAmbMex) May 7, 2026

Desmantelan red ligada al tráfico de metanfetaminas

La operación encabezada por el FBI permitió desarticular una red de distribución de metanfetaminas presuntamente relacionada con organizaciones mexicanas.

Como resultado del operativo, siete personas fueron sentenciadas a penas de hasta 25 años de prisión.

Our @FBI Homeland Security Task Force took down a drug trafficking ring in Kansas City with ties to Mexico.@FBIKansasCity led the way on the op embedding with local and federal partners.



The HSTF model across the country continues to crush DTO’s and criminal networks daily. pic.twitter.com/EIkYxYEpHv — FBI Director Kash Patel (@FBIDirectorKash) May 7, 2026

Además, durante los cateos realizados por las autoridades estadounidenses se decomisaron más de 70 kilogramos de metanfetamina, cerca de 35 mil dólares en efectivo y tres armas de fuego.

Las investigaciones también llevaron a la localización de dos laboratorios activos utilizados para la conversión y procesamiento de droga.

Según información compartida por el director del FBI, Kash Patel, el caso formó parte de un esquema de colaboración federal más amplio para combatir redes de narcotráfico dentro de Estados Unidos.

Ronald Johnson advierte sobre investigaciones en Sinaloa

El embajador estadounidense también advirtió que las investigaciones relacionadas con presuntos actos de corrupción de funcionarios sinaloenses vinculados al Cártel de Sinaloa serán una prioridad para las autoridades de su país.

Johnson afirmó que cualquier persona relacionada con estos casos será investigada y procesada si existe jurisdicción estadounidense, independientemente del cargo público que ocupe.

“Cualquier persona vinculada a estos hechos enfrentará investigaciones si existe competencia legal de Estados Unidos”, indicó el diplomático.

Las declaraciones del embajador se producen una semana después de que autoridades estadounidenses realizaran acusaciones públicas contra funcionarios y exfuncionarios de Sinaloa por presuntos nexos con redes criminales transnacionales.

Entre los señalados se encuentra el gobernador con licencia de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, quien actualmente enfrenta investigaciones relacionadas con presuntos vínculos con integrantes del Cártel de Sinaloa.

El gobierno estadounidense ha endurecido recientemente su discurso en materia de seguridad y combate al narcotráfico, particularmente en torno al tráfico de fentanilo, metanfetaminas y las operaciones de organizaciones criminales mexicanas.

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