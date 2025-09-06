Rusia interfiere GPS de 123 mil vuelos en 2025
Un informe de Suecia revela que entre enero y abril de 2025, 122,607 vuelos de 365 aerolíneas sufrieron interferencias en sistemas de navegación como el GPS
Un informe de Suecia y cinco países vecinos, al que accedió la cadena SVT, revela que entre enero y abril de 2025, 122,607 vuelos de 365 aerolíneas sufrieron interferencias en sistemas de navegación como el GPS, atribuidas a señales provenientes de Rusia.
La Agencia Sueca de Transporte reportó un aumento significativo de estas perturbaciones, que incluyen bloqueo y suplantación de señales GNSS, afectando especialmente los espacios aéreos de Polonia, los países bálticos, Finlandia y Suecia.
Más del 40% de los vuelos en ciertas zonas se vieron impactados, con efectos como informes falsos de posición y fallos en sistemas de navegación.
En Suecia, los incidentes pasaron de 55 en todo 2023 a 495 en lo que va de 2024.
Las autoridades rastrearon los emisores de interferencias en Kaliningrado, San Petersburgo, Smolensk y Rostov. Andreas Holmgren, de la Agencia Sueca de Transporte, afirmó que las perturbaciones provienen de territorio ruso y las calificó como un peligro grave para la seguridad aérea.
“Podemos afirmar, y además tenemos pruebas, de que las perturbaciones se originan en territorio ruso”, dijo Andreas Holmgren, jefe de unidad de la Agencia Sueca de Transporte, a SVT.
“Consideramos la situación grave, ya que observamos un aumento constante de las interferencias y no una disminución de las mismas”, afirmó
“Es preocupante que un sistema global, utilizado por muchas partes de la sociedad, sea perturbado deliberadamente”, sostuvo además.
Los países afectados exigieron a la OACI que Rusia cese estas acciones, sin respuesta oficial de Moscú hasta el momento.
