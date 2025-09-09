Cerrar X
caida_suecia_68a1d22662
Internacional

Se desmaya ministra de Salud sueca en plena conferencia de prensa

La nueva ministra de Salud de Suecia, Elisabet Lann, se desmayó durante su presentación en conferencia de prensa y cayó inconsciente sobre el atril

  • 09
  • Septiembre
    2025

Elisabet Lann, nueva ministra de Salud de Suecia, vivió un incómodo debut en el gabinete del primer ministro Ulf Kristersson.

Durante su primera conferencia de prensa, la funcionaria de 48 años se desplomó de manera repentina y quedó inconsciente frente a la audiencia.

El hecho ocurrió justo después de que Lann pronunciara un breve discurso de bienvenida, de inmediato la transmisión fue suspendida y la ministra trasladada a otro salón, informó el diario local Aftonbladet. 

Minutos después, la funcionaria se reincorporó y la ceremonia continuó con normalidad.

Explicación de la propia ministra

Al regresar, Lann restó dramatismo al episodio: “Este no fue realmente un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre”, declaró.

Según explicó, el desmayo se debió a un cuadro de hipoglucemia.

Cabe mencionar que la ministra forma parte del Partido Demócrata Cristiano y ocupa el cargo tras la renuncia de Acko Ankarberg Johansson, quien anunció su candidatura parlamentaria la semana pasada.

En el acto oficial también estuvieron presentes la viceprimera ministra Ebba Busch y el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre bajan de 70 mg/dl, aunque suele estar asociada a la diabetes, también puede afectar a personas sin esa condición. 

Entre sus causas se incluyen consumo excesivo de alcohol, alteraciones hormonales, enfermedades hepáticas, cardíacas o renales, e incluso algunos medicamentos.

Síntomas y consecuencias

Entre los síntomas más comunes están mareos, aturdimiento, debilidad y, en casos graves, pérdida del conocimiento, como lo experimentó Lann.

El episodio reabrió el debate sobre la importancia de identificar y atender de manera oportuna esta condición médica.

 

 

 


Comentarios

publicidad
Etiquetas:
publicidad

Notas Relacionadas

EH_UNA_FOTO_42_52b48044bb
Venezuela recibe 300,000 vacunas contra tuberculosis de Brasil
aeropuerto_5a22c8527e
Rusia interfiere GPS de 123 mil vuelos en 2025
AP_25231619006738_decba44305
La iglesia de Kiruna se traslada para evitar ser destruida
publicidad

Últimas Noticias

EH_UNA_FOTO_51_ea3b28b867
Ex rapero se vuelve alcalde durante crisis política en Nepal
AP_25253695327124_744aa1e4e5
Larry Ellison es nombrado el más rico del mundo, según Bloomberg
EH_UNA_FOTO_2025_09_10_T154313_613_054e550bc5
Explosión de pipa deja 18 heridos en la Ciudad de México
publicidad

Más Vistas

banderazo_obras_tren_725c310dda
Estiman que recorrido del Tren del Norte durará tres horas
INFO_7_DOS_FOTOS_1_a1ccd1d80c
Embiste tren a autobús en Edomex; reportan múltiples víctimas
presa_la_boca_0dc08ff1f6
Presa 'La Boca' rebasa el 100% de su capacidad tras lluvias
publicidad
×