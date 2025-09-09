Se desmaya ministra de Salud sueca en plena conferencia de prensa

Elisabet Lann, nueva ministra de Salud de Suecia, vivió un incómodo debut en el gabinete del primer ministro Ulf Kristersson.

Durante su primera conferencia de prensa, la funcionaria de 48 años se desplomó de manera repentina y quedó inconsciente frente a la audiencia.

El hecho ocurrió justo después de que Lann pronunciara un breve discurso de bienvenida, de inmediato la transmisión fue suspendida y la ministra trasladada a otro salón, informó el diario local Aftonbladet.

Minutos después, la funcionaria se reincorporó y la ceremonia continuó con normalidad.

Explicación de la propia ministra

Al regresar, Lann restó dramatismo al episodio: “Este no fue realmente un martes normal, y esto es lo que puede pasar cuando tienes un nivel bajo de azúcar en la sangre”, declaró.

Según explicó, el desmayo se debió a un cuadro de hipoglucemia.

Cabe mencionar que la ministra forma parte del Partido Demócrata Cristiano y ocupa el cargo tras la renuncia de Acko Ankarberg Johansson, quien anunció su candidatura parlamentaria la semana pasada.

En el acto oficial también estuvieron presentes la viceprimera ministra Ebba Busch y el ministro de Asuntos Sociales, Jakob Forssmed.

¿Qué es la hipoglucemia?

La hipoglucemia ocurre cuando los niveles de azúcar en sangre bajan de 70 mg/dl, aunque suele estar asociada a la diabetes, también puede afectar a personas sin esa condición.

Entre sus causas se incluyen consumo excesivo de alcohol, alteraciones hormonales, enfermedades hepáticas, cardíacas o renales, e incluso algunos medicamentos.

Síntomas y consecuencias

Entre los síntomas más comunes están mareos, aturdimiento, debilidad y, en casos graves, pérdida del conocimiento, como lo experimentó Lann.

El episodio reabrió el debate sobre la importancia de identificar y atender de manera oportuna esta condición médica.

Comentarios