Suman 200 detenidos en Estados Unidos por 'Telaraña de Charlotte'

Agentes de la Patrulla Fronteriza registró más de 200 detenciones a través del operativo "Telaraña de Charlotte" desplegado desde hace cinco días.

Esta situación es similar a la vivida en la ciudad de Chicago, donde elementos se marcharon antes de que lo realizaran los efectivos del ICE.

A través de redes sociales, la alcaldesa Vi Lyles afirmó que han saldado la detención de más de 200 migrantes desde el inicio del despliegue.Sin embargo, llamó a la comunidad a permanecer unidos y reafirmar su compromiso con la comunidad.

De acuerdo con autoridades locales, entre los detenidos se encuentran más de 40 personas con antecedentes criminales, incluido el robo con violencia y la agresión a elementos de la policía.

El American Immigration Council afirmó que el 20% del millón de inmigrantes que habitan en Carolina del Norte, son mexicanos.

