Trump analizaría invitar a Zelensky a su encuentro con Putin

La Casa Blanca está considerando invitar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a un encuentro en Alaska el próximo viernes 15 de agosto

  • 10
  • Agosto
    2025

La Casa Blanca está considerando invitar al presidente ucraniano Volodymyr Zelensky a un encuentro en Alaska el próximo viernes 15 de agosto de 2025, donde el presidente Donald Trump se reunirá con el presidente ruso Vladimir Putin para discutir un posible alto al fuego en Ucrania.

Trump no ha descartado por completo incluir a Zelenski en la reunión, reportó CNN con base en dos fuentes cercanas, mientras que fuentes señalaron a NBC que en la Casa Blanca “se está discutiendo” la invitación, lo que no se ha confirmado de forma oficial.

La invitación a Zelensky aún no está confirmada, pero se considera una posibilidad, con un alto funcionario estadounidense indicando que es "absolutamente" factible, aunque los detalles del encuentro aún están en proceso.

Trump ha expresado estar abierto a un encuentro trilateral con ambos líderes, pero por ahora el enfoque está en la reunión bilateral solicitada por Putin.

Zelensky ha enfatizado que cualquier negociación sobre el conflicto debe incluir a Ucrania, advirtiendo que decisiones sin su país serían "soluciones muertas" y ha rechazado ceder territorio ucraniano, insistiendo en que la integridad territorial de Ucrania, consagrada en su constitución, no es negociable.


