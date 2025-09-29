Trump asegura que Netanyahu acepta acuerdo de paz para Gaza

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, aseguró que, el primer ministro de Israel, Benjamín Netanyahu aceptó llegar a un acuerdo de paz en Gaza.

Según el mandatario, Netanyahu aceptó su plan de veinte puntos para lograr la paz en el enclave. Contempla un gobierno de transición sin Hamás, el cual, será supervisado por una junta que presidiría el propio Trump.

Aclaró que en caso de que Hamás rechace la propuesta, Israel contará con el total apoyo estadounidense para "destruir a la milicia".

Por su parte, el primer ministro israelí expresó su respaldo al plan de Trump para llevar a cabo una administración sin presencia del grupo Hamás.

"Apoyo su plan para poner fin a la guerra de Gaza, que coincide con nuestros objetivos bélicos: devolverá a Israel a nuestros rehenes, desmantelará la capacidad militar de Hamás, pondrá fin a su dominio político y garantizará que Gaza nunca más represente una amenaza para Israel", expresó Netanyahu.

Además, calificó al líder republicano como "el mayor amigo que Israel ha tenido nunca en la Casa Blanca".

Mientras que, el líder de la oposición israelí, Yair Lapid, se mostró a favor de implementar el plan para liberar a los 48 rehenes.

Estados Unidos se compromete además a mediar entre Israel y Palestina para "una coexistencia pacífica", y abre la puerta a la creación de un Estado palestino.

Comentarios