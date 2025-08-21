Trump dice que saldrá a patrullar las calles de Washington

El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, anunció que este jueves saldrá personalmente a patrullar las calles de la capital acompañado por policías y efectivos de la Guardia Nacional, desplegados la semana pasada tras la declaración de “Emergencia de Seguridad Pública”.

“Creo que voy a salir esta noche con la policía y el ejército, por supuesto. Vamos a hacer el trabajo”, afirmó el mandatario en una entrevista radiofónica con el periodista Todd Starnes.

El 11 de agosto, Trump tomó el control de la Policía Metropolitana de Washington y ordenó la movilización de 800 miembros de la Guardia Nacional con el argumento de “restablecer el orden público”, pese a que los índices de criminalidad en la ciudad se encuentran en su nivel más bajo en tres décadas.

Desde entonces, seis estados gobernados por republicanos, Virginia Occidental, Carolina del Sur, Ohio, Misisipi, Luisiana y Tennessee, han enviado más efectivos, lo que elevó a más de 2.000 el número de soldados desplegados en la capital.

La medida ha generado un fuerte rechazo ciudadano.

Sondeos locales reflejan mayoría de opiniones contrarias, y el vicepresidente JD Vance y el secretario de Defensa, Pete Hegseth, fueron abucheados durante una visita a tropas en la estación central de tren.

La militarización también ha derivado en incidentes.

El jueves pasado, un Humvee de la Guardia Nacional chocó con un vehículo civil cerca de la Explanada Nacional, provocando heridas leves al conductor y un operativo de rescate.

En medio del despliegue, la fiscal general Pam Bondi informó que en los últimos días se han realizado 630 arrestos y se han decomisado 86 armas ilegales en Washington.

Solo ayer se practicaron 53 detenciones adicionales, además de 24 arrestos efectuados por el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), que también incautó 10 armas.

Diversos colectivos denunciaron que la operación de seguridad se ha utilizado como pretexto para intensificar la persecución de migrantes.

Trump, por su parte, defendió la estrategia y la vinculó con su política migratoria más restrictiva.

“En los últimos cuatro meses no ha entrado nadie a nuestro país porque somos duros, somos inteligentes y sabemos lo que hacemos”, dijo, al tiempo que responsabilizó a su antecesor, Joe Biden, de “un daño inimaginable, especialmente en la frontera”.

Comentarios