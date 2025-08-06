Trump dona su primer sueldo para renovación de la Casa Blanca

El presidente estadounidense, Donald Trump, anunció este miércoles que donó el primer sueldo de su segundo mandato, equivalente a una parte de su salario anual de 400,000 dólares, a la renovación de la Casa Blanca.

"Me enorgullece ser el único presidente (con la posible excepción del gran George Washington) en donar mi salario. Mi primer sueldo fue destinado a la Asociación Histórica de la Casa Blanca, mientras llevamos a cabo las necesarias renovaciones en la hermosa 'Casa del Pueblo'", escribió en su red Truth Social.

Según sus declaraciones en Truth Social, los fondos fueron destinados a la Asociación Histórica de la Casa Blanca para financiar mejoras significativas en la residencia ejecutiva, descrita por él como la "Casa del Pueblo".

Trump afirmó que estas renovaciones son de una magnitud no vista desde la creación del edificio, incluyendo la redecoración del Despacho Oval con detalles dorados, la pavimentación de la Rosaleda, la instalación de mástiles para banderas y la construcción de un nuevo salón de baile de 8,000 metros cuadrados, con un costo estimado de 200 millones de dólares, financiado por él y otros donantes privados.

Durante su primer mandato (2017-2021), Trump también donó su salario a diversas agencias gubernamentales, como el Servicio de Parques Nacionales y el Departamento de Educación.

Sin embargo, su afirmación de ser el único presidente en donar su salario no es precisa, ya que Herbert Hoover (1929-1933) y John F. Kennedy (1961-1963) también donaron sus salarios presidenciales a causas benéficas.

